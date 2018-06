Flüchtlingspolitik SPD-Vize Kohnen spricht von "miesem Populismus" im Asylstreit

Die bayerische SPD-Chefin wirft der CSU Verantwortungslosigkeit vor: "Hier wird seitens der CSU Europa infrage gestellt - und das akzeptieren wir überhaupt nicht", sagte Natascha Kohnen im Interview mit der Bayern 2-radioWelt.

Kohnen: CSU-Position in der Flüchtlingspolitik ist verantwortungslos

Mit der geplanten Zurückweisung von Flüchtlingen an der Grenze stelle die CSU das Projekt Europa infrage: "Für mich ist die Zukunft unseres Landes nicht denkbar, wenn wieder Nationalstaaten einkehren und wir Europa auflösen." Kohnen weiter: "Ich weiß gar nicht, ob die CSU so weit denkt, wie verantwortungslos das ist, was sie gerade tut."

CSU-Machtkampf mit Angela Merkel

Als wahren Hintergrund für den harten Kurs der CSU sieht Kohnen einen Machtkampf mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU):

"Das wird jetzt auf dem Rücken Deutschlands und Europas ausgetragen, ich halte das für verantwortungslos." Natascha Kohnen



Die CSU treibe mit ihrem Kurs und ihrer Rhetorik die Menschen auseinander, so Kohnen: "Die Demokratie durch miesen Populismus aufs Spiel zu setzen, das läuft mit mir nicht."

Inhaltlich wollte sich Kohnen zu möglichen Zurückweisungen von Flüchtlingen an den Grenzen nicht positionieren: "Das ist die Idee eines Bundesinnenministers. Wir warten ab, was zu klären ist."