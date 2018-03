Dritter Anlauf SPD stellt Tariftreuegesetz vor

Die SPD nimmt einen weiteren Anlauf, ein Vergabe- und Tariftreuegesetz in Bayern einzuführen. Bisher scheiterte dieses Vorhaben schon dreimal an der CSU. In allen Bundesländern außer Bayern und Sachsen gibt es ein solches Gesetz, das bei öffentlichen Aufträgen für eine gerechte Bezahlung sorgen soll. Deshalb ist es nach Ansicht der SPD auch hierzulande überfällig.

Von: Erich Wartusch