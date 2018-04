Auffällige Schüler SPD fordert Hilfe für Lehrer

Besonders in den 2.000 Grundschulen und 1.000 Mittelschulen in Bayern spielten sich mitunter Szenen im Klassenzimmer ab, bei denen der einzelne Lehrer überfordert sei, sagt Margit Wild, die stellvertretende Vorsitzende der Landtags-SPD. In den Klassen sitzen immer häufiger Kinder und Jugendliche mit auffälligem Verhalten, wie sie meint.

"Wenn eine Schülerin oder ein Schüler aufsteht, während des Unterrichts, permanent dazwischenruft, obszöne Aussagen trifft. Den Lehrer, die Lehrerin oder Schüler angreift, sich am Boden wälzt, dann ist das ein Verhalten, wo die Lehrkraft gefordert ist. Die anderen schauen halt zu." Stellvertretende Vorsitzende der Landtags-SPD Margit Wild

880 Schulpsychologen in Bayern

Darum fordert die SPD vom Kultusministerium deutlich mehr sogenannte Multiprofessionelle Teams an den Schulen: Psychologen, Jugendsozialarbeiter und Pädagogen. In Bayern gibt es bereits rund 880 Schulpsychologen und 1.600 Förderlehrer. Das reicht aber bei weitem nicht, klagt der Vorsitzende des Bildungsausschusses Martin Güll von der SPD.

Er will, dass der Freistaat in einem ersten Schritt 250 Schulsozialpädagogen einstellt, die dem Klassenlehrer bei brenzligen Situationen zur Seite gestellt werden, damit der Unterricht fortlaufen kann. In einigen Jahren dann, so die Vorstellung der SPD, sollte an jeder bayerischen Schule ein solcher Assistent den Lehrern zur Verfügung stehen.