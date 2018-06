Unsichtbare Gefahr in Gewässern Bayern-SPD fordert Aktionsplan gegen Mikroplastik

Es ist nicht nur ein Problem in den Ozeanen der Welt, auch in bayerischen Flüssen und Seen schwimmen mikroskopisch kleine Plastikpartikel - die langfristigen Folgen für Natur und Mensch sind noch nicht absehbar. Die Bayern-SPD fordert deshalb zum heutigen Weltumwelttag einen Aktionsplan gegen Mikroplastik.

Von: Simon Emmerlich und Michael Kubitza