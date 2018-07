Alle wollen in den Süden Sommerferien und Verkehr: Stau auf der Autobahn

Vor allem auf den Fernstraßen in Unterfranken, Niederbayern und dem südlichen Oberbayern brauchten Autofahrer viel Geduld auf dem Weg in den Süden: Es kam laut Polizei zu mehreren kleineren Unfällen auf den Autobahnen rund um Würzburg und auf der A3 in Richtung Passau. Die Staus waren teilweise bis zu zehn Kilometer lang. Außerdem seien Rastanlagen überfüllt, sagte der Einsatzleiter der Polizei Niederbayern.

A8 München Salzburg "gut belastet"

Die A8 von München in Richtung Salzburg war am Morgen nach Angaben eines Polizeisprechers in Rosenheim "gut belastet". Größere Unfälle und längere Staus habe es aber noch nicht gegeben. Entspannter war es dagegen auf der A8 zwischen Ulm und München sowie der A9 von Ingolstadt nach München. "Noch schaut es ruhig aus", sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord.

Dauerbaustellen Starnberg und Aschheim

Für zusätzliche Behinderungen sorgen einige Dauerbaustellen, etwa auf der A6 zwischen Frankfurt und Nürnberg, auf der A92 zwischen Landshut und Erding, auf der A95 rund um Starnberg und auf der A99 Ostumfahrung zwischen dem Kreuz München Nord und Aschheim.

S1 für sechs Wochen gesperrt

Mit dem Ferienbeginn in Bayern starten auch bei der Bahn einige Großbaustellen. Bis 20. September ist dann etwa die Strecke zwischen Freising und Feldmoching für sechs Wochen komplett gesperrt weil das ostbayerische Streckennetz an Flughafen München angeschlossen werden soll. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet. Wer zum Flughafen will, sollte dennoch auf die S8 ausweichen.