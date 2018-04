Hitzige Debatte um Erlass Söder zählt Kreuz zu "Grundfesten des Staates"

Die Debatte um den bayerischen Kabinettsbeschluss zu Kreuzen in Amtsstuben wird immer hitziger: Ministerpräsident Söder sieht im Kreuz eine identitätsstiftende Wirkung, CSU-Generalsekretär Blume attackiert Kritiker als "Selbstverleugner". Staatsrechtler halten derweil eine Verfassungsklage für möglich. Und auch von Theologen kommt Kritik.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat die Anordnung zur Anbringung von Kreuzen in den Behörden des Freistaats verteidigt. Das Kreuz sei in erster Linie ein religiöses Symbol, sagte er in den ARD-Tagesthemen. Es gehöre aber auch zu den "Grundfesten des Staates" und habe eine "identitätsstiftende, prägende Wirkung für unsere Gesellschaft". Er glaube nicht, dass sich Muslime, Juden oder Atheisten durch das Aufhängen des Kreuzes bedrängt fühlen würden.

"Ich wundere mich, dass wir über Toleranz für andere Religionen reden und uns nicht trauen, zu unseren eigenen Werten und unserer eigenen Religion zu stehen." Ministerpräsident Söder in der ARD

Blume spricht von "unheiliger Allianz"

CSU-Generalsekretär Markus Blume attackierte die Kritiker der Regelung. "Wer ein Kreuz aufhängt, legt damit ein Bekenntnis ab und muss sich nicht rechtfertigen", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Und er fügte in scharfen Worten hinzu:

"Bei den Kritikern haben wir es mit einer unheiligen Allianz von Religionsfeinden und Selbstverleugnern zu tun." CSU-Generalsekretär Blume

Dem widersprachen die Grünen. Blumes Vorwurf sei geprägt von "Intoleranz und Kulturchauvinismus", erklärten die Bundestags-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt und der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Konstantin von Notz. Ihr Vorwurf: Die CSU habe das christliche Symbol zum Gegenstand eines "billigen Wahlkampfmanövers" gemacht. Auch Religionsexperten von SPD, FDP und Linke sehen durch die Kreuz-Pflicht die Neutralitätspflicht des Staates in Gefahr.

Kommt die Verfassungsklage?

Grundlegender Widerstand kommt wie zu erwarten vom Internationalen Bund der Konfessionslosen und Atheisten (IBKA). Tenor hier: Der Staat dürfe nicht für eine bestimmte Religion oder Weltanschauung Partei ergreifen, das Kreuz nicht zu einem "bloßen Kultursymbol" umdefiniert werden.

Der Würzburger Staatsrechtler Horst Dreier hält unterdessen eine Verfassungsklage gegen den Beschluss für wahrscheinlich. "Es würde mich wundern, wenn die Sache nicht vor Gericht landet", sagte er der "Main-Post". Er selbst hält den Kreuz-Erlass rechts- und integrationspolitisch für ein "verheerendes Signal" und verfassungsrechtlich für "mindestens sehr heikel".

Dreier bezeichnet überdies die Argumentation Söders als "historisch falsch". Die christlichen Kirchen hätten sich mit zentralen verfassungsrechtlichen Ideen von Demokratie und Menschenrechten erst nach dem Zweiten Weltkrieg angefreundet - nicht 1.900 Jahre davor.

Kritik auch in der CSU

Und sogar innerhalb der CSU wird Söders Vorgehen von einigen skeptisch beurteilt. Der frühere bayerische Kultusminister Hans Maier sagte der Katholischen Nachrichten-Agentur, es wäre besser gewesen, "alle bei uns lebenden Religionen" zur Verständigung aufzurufen, statt Andersgläubige durch Symbolpolitik auszugrenzen. Alle sollten sich zu ihrem Glauben bekennen und diesen in der Öffentlichkeit vertreten, meint der frühere Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK).

Zuvor hatten auch schon andere bekannte Kirchenvertreter Kritik geübt, jedoch nicht alle. Der jetzige ZdK-Präsident Thomas Sternberg sagte, das Kreuz betone den Stellenwert von Religionen und bedeute keinesfalls Ausgrenzung. Auch der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm, hatte die Anordnung grundsätzlich begrüßt.

Ein Kreuz im Eingangsbereich von Behörden ab Juni Pflicht

Nach den Worten der Theologin Ursula Nothelle-Wildfeuer macht Söder das christliche Symbol zum "Logo für Bayern". Und das geht auch Sicht der Freiburger Professorin gar nicht: "Er verfehlt damit völlig den Sinn. Das Kreuz lässt sich nicht auf eine Werteordnung reduzieren." Söder instrumentalisiere das Zeichen, verfehle zudem den Signalgehalt des Kreuzes und dessen christliche Botschaft, sagte Nothelle-Wildfeuer dem Deutschlandfunk. Das Kreuz sei nicht da, um etwas zu plakatieren, damit Menschen gedrängt werden, daran zu glauben.

Am vergangenen Dienstag hatte das bayerische Kabinett beschlossen, ab 1. Juni im Eingangsbereich von Dienstgebäuden ein Kreuz als "sichtbares Bekenntnis zu den Grundwerten der Rechts- und Gesellschaftsordnung in Bayern und Deutschland" aufzuhängen. (Material: KNA, Tagesthemen, BR)