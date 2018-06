Besuch im Vatikan Söder trifft Papst Franziskus und dessen Vorgänger Benedikt

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ist von Papst Franziskus zu einer Privataudienz empfangen worden. Anschließend traf er auch noch den emeritierten Papst Benedikt. Gegenüber Franziskus kündigte Söder ein Hilfsprogramm für Obdachlose in Bayerns Großstädten an, das möglicherweise "Bayern-Küche" heißen wird.

An diesem 1. Juni gibt es wohl keinen passenderen Ort für Markus Söder (CSU) als den Vatikan. Während im 700 Kilometer Luftlinie entfernten München wie in ganz Bayern der umstrittene Kreuzerlass für (fast) alle Landesbehörden in Kraft tritt, wird dem bayerischen Ministerpräsidenten hier eine besondere Ehre zuteil: Eine Privataudienz bei Papst Franziskus im apostolischen Palast, gefolgt von einem Treffen mit dessen Vorgänger Benedikt XVI.

Termin der Reise ein "Zufall"

Söder ist Protestant, dennoch habe der Besuch beim Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche für ihn eine besondere Bedeutung:

"Der Papst ist das inoffizielle Sprachrohr der Christenheit." Markus Söder (CSU), bayerischer Ministerpräsident

Und als solcher sei er für ein christlich geprägtes Land wie Bayern besonders wichtig. Darüber hinaus - so beteuert Söder - sei der Termin der Reise Zufall, vom Vatikan vorgegeben und habe nichts mit dem Kreuzerlass zu tun.

Kein Bier aus Bayern?

Franziskus präsentiert sich im Gespräch nach Angaben von Teilnehmern als sehr interessierter und gut informierter Zuhörer. Als Söder ihm das Geschenk, einen großen Präsentkorb mit meist süßen Köstlichkeiten wie Lebkuchen, Marmelade und Schokoladen aus Bayern übergibt, zeigt er sich erfreut. "Wie, aus Bayern und kein Bier?“, fragt er lachend.

"Ein sehr bewegendes Gespräch"

Nach der knapp 35 minütigen Audienz in der Privatbibliothek des Papstes zeigt sich Söder ebenso beeindruckt wie beim vorherigen Rundgang durch den Petersdom. "Es war ein sehr bewegendes Gespräch", sagt er. Franziskus habe sich sehr wohlwollend über alle Aktivitäten der Staatsregierung geäußert, etwa zu den Bereichen Pflege oder dem Engagement für Kinder. Ob der Papst mit dem Lob auch den Kreuzerlass gemeint hat, oder was dieser gar davon hält, das will Söder so konkret nicht sagen.

Söder kündigt "Bayern-Küche" an

Bei der Privataudienz bei Papst Franziskus kündigte Söder ein Hilfsprogramm für Obdachlose in Großstädten an. "Ein so reiches Land wie wir sollte da mehr machen", sagte er im Anschluss an das Vier-Augen-Gespräch mit dem Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche. Der Papst habe sehr positiv darauf reagiert. Franziskus hat sich in der Vergangenheit immer wieder persönlich für Obdachlose eingesetzt, im April gab er etwa zu seinem Namenstag an rund 3000 Bedürftige im Vatikan Eis aus.

Das Hilfsprogramm könne "Bayern-Küche" heißen, so Söder. Damit sollten die Kommunen im Freistaat unterstütz werden. Etwa bei Unterbringungsmöglichkeiten für Obdachlose sowie bei der Versorgung mit Essen.

Söder das vierte Mal beim Papst

Auch wenn Söder 2008, 2011 und 2012 bereits dreimal an einer Audienz des Papstes teilnehmen durfte, dürfte dieser Besuch ihm dennoch in besonderer Erinnerung bleiben: Denn nach der Privatunterhaltung mit Papst Franziskus konnte er sich im wenige Meter entfernten Kloster Mater Ecclesiae auch noch mit dessen Vorgänger Benedikt XVI. treffen.

Vorgänger Benedikt für den Kreuzerlass

Mit dem erst vor wenigen Wochen 91 Jahre alt gewordenen emeritierten Papst verbindet Söder nach eigenen Worten eine persönliche Beziehung. Dies dürfte an dessen bayerischen Wurzeln und der konservativeren Einstellung gleichermaßen liegen. Benedikt habe - wie auch der vatikanische Außenminister Paul Gallagher - ausdrücklich den Kreuzerlass gelobt. Söder: "Das freut uns, aber wir wollten uns hier auch nicht die Erlaubnis holen."