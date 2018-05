Proeuropäisches Signal Warum Söder mit seinem Kabinett nach Brüssel reist

Bei der zweitägigen Reise in die europäische Hauptstadt will Söder bayerisches Selbstbewusstsein demonstrieren und stellt an der Bayerischen Vertretung einen Maibaum auf. Bei Gesprächen mit EU-Kommissionspräsident Juncker und EU-Haushaltskommissar Oettinger geht es um die Flüchtlingspolitik, die Euro-Stabilität und die Mittel für die regionale Landwirtschaft.

Von: Nikolaus Neumaier