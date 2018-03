Der neue Ministerpräsident im Interview Söder: "Gebe 100 Prozent für Bayern"

Markus Söder will als Ministerpräsident 100 Prozent für Bayern geben, so sein Versprechen im Interview mit BR-Chefredakteur Christian Nitsche. Was sein Verhältnis zu Horst Seehofer angeht, will er jetzt "nach vorne schauen", sagte Söder in der Sendung "Münchner Runde extra".

Von: Michael Bartmann