Listenaufstellung für Landtagswahl Söder führt mittelfränkische CSU in den Wahlkampf

Mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder wird die CSU in Mittelfranken in den Landtagswahlkampf ziehen. Er steht dort auf Listenplatz eins. Auf Platz zwei folgt Innenminister Joachim Herrmann. Die Delegierten haben die Liste auf einem Parteitag in Feucht mit 96 Prozent der Stimmen angenommen. Markus Söder griff in seiner Rede nochmal ein paar Punkte seiner Regierungserklärung auf und betonte, er wolle sich um die Sorgen der Mittelschicht kümmern. Das angekündigte bayerische Familiengeld und das Pflegegeld seien ein "Brückenschlag der Generationen".

Vier Frauen auf den ersten zehn Listenplätzen

Auch in Oberbayern stehen die Kandidaten jetzt fest. Die gemeinsame Liste der beiden CSU-Bezirksverbände München und Oberbayern führt die stellvertretende Ministerpräsidentin Ilse Aigner an. Auf den nächsten Plätzen folgen gleich weitere amtierende oder ehemalige Minister: Umweltminister Marcel Huber und der Münchner CSU-Vorsitzende Ludwig Spaenle, den Markus Söder als neuer Ministerpräsident aus dem Kabinett geworfen hatte. Dann kommen drei der Frauen, die Ministerpräsident Söder neu und teilweise überraschend in sein Kabinett geholt hat: Sozialministerin Kerstin Schreyer, Wissenschaftsministerin Marion Kiechle und Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber.

"Ich freue mich besonders, dass die Frauen stark vertreten sind", sagte Ilse Aigner, die auch Chefin des CSU-Bezirksverbands Oberbayern ist. Unter den ersten zehn Kandidaten sind vier Frauen, unter den ersten zwanzig Kandidaten insgesamt sieben Frauen.

Seehofer: CSU geht geschlossen in den Wahlkampf

Die Oberbayernliste ist für die CSU besonders wichtig, weil in diesem Wahlkreis mit Abstand die meisten Wähler in Bayern leben, nämlich rund ein Drittel. Bei der letzten Landtagwahl 2013 hatte Parteichef Horst Seehofer die Liste angeführt und die meisten Stimmen bekommen. Er tritt nach seinem Wechsel in die Bundespolitik zwar selbst nicht mehr an, war aber bei der Listenaufstellung in München mit dabei: "Die CSU ist im Steilflug", sagte Seehofer. Die CSU gehe geschlossen und entschlossen in die Landtagswahl.

Anders als bei der Bundestagswahl bildet bei der Landtagswahl jeder der sieben Regierungsbezirke jeweils einen sogenannten Wahlkreis. Deshalb legen die CSU-Ortsverbände Oberbayern und München sowie die Verbände Mittelfranken und Nürnberg, Fürth, Schwabach sich auf die Kandidaten für eine gemeinsame Liste fest. Die Wähler in den jeweiligen Regierungsbezirken können dann zwischen allen Kandidaten auf der Liste auswählen.