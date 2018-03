Landtag wählt den Ministerpräsidenten Söder: "Es ist ein besonderer Tag"

Ein "besonderer Tag" sei das, sagt Markus Söder bei seiner Ankunft im Landtag vor einem guten Dutzend Journalisten und schwärmt dann quasi schon ganz im Ministerpräsidenten-Modus von Bayern als das "größte und schönste Land". Seit 1994 habe er alle Ministerpräsidenten-Wahlen im Landtag live miterlebt. "Da nun selbst zu stehen, ist schon etwas ganz Besonderes", so Söder.

Dutzende Kameras auf Söder gerichtet

Über ein Dutzend Kameras verfolgen Markus Söder, als er den Plenarsaal im Maximilianeum betritt. Nachdem der CSU-Fraktionsvorsitzende Thomas Kreuzer Markus Söder für das Amt des Ministerpräsidenten vorschlagen hat, folgt eine einstündige Aussprache. Danach steht die geheime Wahl und die Vereidigung des neuen Ministerpräsident durch die Landtagspräsidentin an. Nach einem kurzen Empfang, wird Markus Söder die bayerische Staatskanzlei beziehen.

Da die CSU in dieser Legislaturperiode mit 101 der 180 Abgeordneten die absolute Mehrheit hat, gilt die Wahl Söders als Formsache. Um gewählt zu werden, reicht ihm die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

Lauter Applaus auch für Seehofer

Landtagspräsidentin Barbara Stamm hat die Sonderplenarsitzung eröffnet und bei ihrer Begrüßungsrede dem früheren Ministerpräsidenten Horst Seehofer für seine Arbeit gedankt. Dafür gab es von der CSU-Fraktion langen, lauten Applaus. Auch der CSU-Fraktionsvorsitzende Thomas Kreuzer dankte in seiner Rede zunächst Seehofer für seine "außerordentliche und überaus erfolgreiche Arbeit als Bayerischer Ministerpräsident". Er habe "wesentliche Weichenstellungen für die Zukunft vorgenommen" – etwa ein schuldenfreies Bayern 2030. Söder nannte er einen Politiker "mit Handschlagqualität" und "Durchsetzungskraft". Er werde ein starker und angesehener Ministerpräsident werden.

Kohnen mahnt zu mehr Ernsthaftigkeit

Natascha Kohnen, SPD- Spitzenkandidatin für die Landtagswahl im Herbst, kritisierte bei der Aussprache im Landtag Horst Seehofer für einen politischen "Zick-Zack-Kurs" und betonte, sie erwarte "Ernsthaftigkeit" von der neuen Regierung. Man müsse Probleme ernsthaft lösen und dürfe nicht nur Vorschläge machen, die auf einen "Effekt zielen", um Wähler zu generieren. Ein guter Ministerpräsident trete mit "Maß und Bescheidenheit" auf. Sie habe ihre Zweifel, dass Söder das Amt so ausfüllen werde. Kohnen wolle aber auch nicht vor Amtsantritt Söders eine Note vergeben.

"Ein gutes Signal eines gemeinschaftlichen Übergangs"

Bei der Sitzung anwesend ist auch der frühere Ministerpräsident Horst Seehofer. Er verabschiedete sich am Dienstag aus München in Richtung Berlin. Nach seiner letzten Kabinettssitzung wünschte er seinem Nachfolger viel Glück, Gottes Segen und eine glückliche Hand "in diesem sehr, sehr verantwortungsvollen Amt." Söder freute sich, dass Horst Seehofer für den Termin extra aus Berlin kommt. "Das ist ein gutes Signal eines gemeinschaftlichen Übergangs und eines zukünftigen gemeinschaftlichen Miteinanders", so Söder bei seiner Ankunft im Landtag.

Seehofer sagt bei seiner Ankunft im Landtag: "Es ist ein bedeutsamer Tag, wenn der bayerische Ministerpräsident gewählt wird. Ich geh da jetzt sehr entspannt. Ich habe meine Zeit abgeschlossen."

Der 11. Ministerpräsident der Nachkriegszeit

Söder wird der elfte bayerische Ministerpräsident seit dem 2. Weltkrieg. Es ist davon auszugehen, dass auch die Söder-Skeptiker in der CSU-Landtagsfraktion für Söder stimmen werden. Einige wohl nicht aus Begeisterung, aber aus Vernunft, heißt es aus CSU-Kreisen. Schließlich wollen alle – insbesondere mit Blick auf die Landtagswahl im Herbst – ein Signal der Geschlossenheit senden. Ilse Aigner betonte bei ihrer Ankunft betont gut gelaunt: "Ich wünsche Markus Söder von Herzen ein hervorragendes Ergebnis und alle Stimmen der CSU." Und schiebt dann nochmal nach: "Das würde ich ihm wirklich von Herzen wünschen."

Große Herausforderung: Kabinettsbildung

Mitte nächster Woche muss Söder dann sein neues Kabinett vorstellen. In der CSU-Landtagsfraktion gehen sie von einer größeren Kabinettsumbildung aus. Für Söder, der nicht nur auf die qualitative Eignung, sondern auf Regionalproporz, Frauenanteil und Verjüngung achten muss, dürfte das eine Herausforderung werden. Bislang schweigt er zu jeglichen Personaldiskussionen.