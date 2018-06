100 Tage als Ministerpräsident Söder-Bilanz im Zeichen des Berliner Koalitionsstreits

Es ist eine Bilanz im Zeichen der deutschen Asyl-Regierungskrise. Obwohl Markus Söder eigentlich nur Positives zur Bayerischen Landespolitik vermelden will, muss er bei seiner 100 Tage-Bilanz als Ministerpräsident auch auf den tobenden Streit zwischen CSU und CDU eingehen.

Diese Woche hat er selbst Schlagzeilen gesetzt, als er sich mit dem österreichischen Kanzler Kurz gegen Angela Merkel positionierte. Entsprechend skeptisch ist jetzt sein Blick auf Merkels Gipfelaktivitäten und so sagt der Ministerpräsident:

"Es gibt jetzt einen Gipfel, einen Minigipfel, dann gibt's einen großen Gipfel. Man sieht im Vorfeld bereits, wie schwer das werden wird, zu europäischen Lösungen zu kommen." Markus Söder

Für Söder geht es um Akzeptanz der Demokratie

Söder glaubt offenbar nicht an einen Erfolg und auch wenn Merkel was erreichen sollte bleibt er vorsichtig. Dann müsse man noch das Kleingedruckte lesen meint er und sagt: "Ich glaube, wir stehen jetzt an einer ganz wichtigen Weggabelungsphase, auch der Akzeptanz der Demokratie und wir müssen liefern und zwar alle miteinander."

Zur dem, was Seehofer gerade nochmal über die Drohungen der Kanzlerin mit der Richtlinienkompetenz gesagt hat, mag sich Söder nicht äußern. Er verweist aber wie Seehofer darauf, dass ohne die CSU keine Dynamik entstanden wäre: "Dass wir jetzt intensive diplomatische Aktivitäten in ganz Europa haben, etwas zu verbessern, das geht auf bayrische Positionen zurück."

Zwei Drittel der Regierungspläne umgesetzt oder auf dem Weg

Seine landespolitische Bilanz fällt dagegen durchweg positiv aus. Was er und sein Kabinett geschafft hätten, könne sich doch sehen lassen, meint Söder bei einem Frühstück mit Weißwürsten und Brezen und nennt Familiengeld, Asylplan, den Wohnungsbau oder Polizeiaufgabengesetz oder die Grenzpolizei.

"Wir haben die Dinge, die wir in der Regierungserklärung auf den Weg gebracht haben, über zwei Drittel bereits umgesetzt, auf den Weg gebracht oder schon in der Umsetzung." Markus Söder

Söder hat den Eindruck alles richtig gemacht zu haben. Auch die Debatte um das Polizeiaufgabengesetz oder das Kreuz seien doch sehr erfolgreich verlaufen, weil es gelungen sei einen ganz wichtigen Beitrag zur kulturellen Identität zu liefern: "Da hat man auch gemerkt", so Söder, "dass nach anfänglichen Debatten wer dagegen sein soll, dann am Schluss doch eine Mehrheit sich da klar positioniert hat. Ich glaube, das ist auch notwendig in einer Demokratie."

Opposition wirft Söder populistische Politik vor

Bei der Opposition wurde Söders 100 Tage-Bilanz heftig kritisiert. Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze warf Söder verantwortungslose Politik vor.

"Markus Söder hat mehrere Knallfrösche gezündet, hat 100 Dinge in die Luft geworfen, was er alles machen will und hat parallel auch nochmal eine Regierungskrise herbeigeführt." Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze

Freie Wähler-Generalsekretär Michael Piazzolo stellte Söder ein schlechtes Zeugnis aus. Danach wäre Söder versetzungsgefährdet: "Also meine jetzige Bewertung ist mangelhaft. Ich würde dann reinschreiben, der Schüler fällt durch große Worte auf." Und SPD-Generalsekretär Uli Grötsch teilte mit: "Die ersten 100 Tage reichen mir schon!"