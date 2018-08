Pflegepersonal-Stärkungsgesetz So will Gesundheitsminister Spahn den Pflegenotstand bekämpfen

In Bayern kommen auf 100 Altenpflegerstellen 17 Bewerber, rechnet die Bundesagentur für Arbeit. Kliniken sparen gerne beim Pflegepersonal. Es hakt an allen Ecken und seit vielen Jahren. Gesundheitsminister Spahn hat ein Gesetz durchs Kabinett gebracht, das Abhilfe schaffen soll. Wird das funktionieren?

Wie will Spahn die Unterversorgung in der Pflege beenden?

Mit mehr Geld und Anreizen, den Beruf zu ergreifen. Eine wichtige Säule sind 13.000 Altenpfleger, die ab 2019 in stationären Pflegeeinrichtungen eingestellt werden können. Dafür sollen die Krankenversicherungen bezahlen, nicht die Pflegebedürftigen, sagte Spahn. Ähnliches ist für die Krankenpflege geplant: Um die Versorgung der Kliniken zu verbessern, sollen die Krankenversicherungen für jede zusätzliche oder aufgestockte Stelle für Krankenhauspfleger aufkommen. Spahn sagte, kein Geld für Pflege, sei dann künftig keine Ausrede mehr für Krankenhaus-Geschäftsführer.

Krankenhäuser bekommen Sanktionen, wenn Pfleger fehlen

Wer auf Dauer bei hoher Patientenzahl zu wenige Pflegekräfte hat, der gefährde Patienten und beutet auch die Pflegekräfte aus, sagte Spahn. Um das zu verhindern, müssen von 2020 an Krankenhäuser mit Sanktionen rechnen, wenn sie nicht genug Pflegepersonal haben. Dann soll gelten: Je mehr Patienten, desto mehr Pfleger. Die Kliniken erhalten im Gegenzug aber auch mehr Geld für die Personalausgaben, wenn sie mehr Pflegekräfte beschäftigen.

Um den Beruf attraktiver zu machen, gibt es eine Reihe von Entlastungen der Pflegenden, etwa bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die ambulante Alten- und Krankenpflege, besonders im ländlichen Raum, soll durch eine höhere Honorierung der Wegezeiten profitieren.

Wo sollen die Pflegekräfte jetzt herkommen?

Genau das scheint nach wie vor das größte Problem zu sein. Eine konkrete Antwort gab es darauf am Mittwoch nicht. Auf Anfrage des BR teilte die Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch mit, dass in Bayern derzeit auf 100 gemeldete Stellen 17 Bewerber kommen, in der Krankenpflege sind es 39. Insgesamt sind rund 35.000 Stellen für Pfleger und Helfer unbesetzt.

Spahn sagte, die zusätzlichen Stellen für Altenheime seien lediglich ein erster Schritt. Im zweiten Schritt gehe es darum, "alle Register zu ziehen, um diese neu finanzierten Stellen auch zu besetzen". Dabei werde die Bundesregierung mit der "Konzertierten Aktion Pflege" helfen, die unter anderem die Ausbildungszahlen verbessern soll. Spahn hofft, dass es gelingt, junge Menschen für den Beruf zu begeistern.

Wer zahlt dafür?

Insgesamt umfasst das Sofortprogramm rund eine Milliarde Euro jährlich. Alleine die 13.000 neuen Altenpflegestellen werden nach Spahns Angaben bis zu 640 Millionen Euro kosten. Das Geld soll aus den Rücklagen der gesetzlichen Krankenversicherungen kommen. Der GKV-Spitzenverband hält dias Gesetz für eine "Gute Nachricht für alle Pflegebedürftigen", gibt sich ob der Finanzierung aber mäßig begeistert. Doris Pfeiffer, Vorstandsvorsitzende des GKV-Spitzenverbands, warnt vor Transfers von der Kranken- in die Pflegeversicherung. Und schließt die Anhebung der Krankenversicherungsbeiträge zumindest nicht aus, noch seien die aber nicht absehbar.

Spahn verweist auf die gute wirtschaftliche Lage der Kassen und die stetig gewachsenen Rücklagen: "Ich finde, diese Überschüsse dürfen in Teilen jedenfalls auch in eine bessere Versorgung fließen." Er hatte allerdings schon mehrfach eine weitere Anhebung des Pflegeversicherungsbeitrages von 2,55 Prozent (Kinderlose 2,8 Prozent) um bis zu 0,5 Prozentpunkte nicht ausgeschlossen.

Was sagen die Kritiker?

Die meisten Verbände halten das Gesetz für richtig, kritisieren aber im Detail. So auch die deutsche Stiftung Patientenschutz. Sie findet, dass die neue Regelung bei der Krankenhausversorgung mit Pflegern zu wenig auf die Gegebenheiten vor Ort blicke und zu wenig auf den einzelnen Patienten: Bestimmte Patienten brauchten mehr Pflege als andere. So müsse ein Demenzkranker im Krankenhaus anders betreut werden, als ein Patient, der sich beim Skifahren das Bein gebrochen hat, sagt Herbert Möller von der Stiftung Patientenschutz. Ein Krankenhaus in der Nähe von drei Pflegeheimen müsse anders versorgt werden, als eines im Skiort.

Zu viel Kleinklein diagnostiziert der der Geschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands, Werner Hesse: "Statt kleiner Schritte brauchen wir einen großen Sprung, um den bereits bestehenden Pflegenotstand zu stoppen." Darüber hinaus kritisiert der Verband, "dass Krankenhäuser im Gesetz besser gestellt werden, was sich nachteilig auf Einrichtungen der Altenpflege auswirken kann."

Bernd Meurer, Präsident des Bundesverbands privater Anbieter sozialer Dienste, fordert raschere Anerkennungsverfahren für ausländische Pflegefachkräfte: "Geld allein bringt keine Pflegefachkräfte. Damit lässt sich der eklatante Fachkräftemangel nicht beseitigen."