Geplantes Polizeigesetz "Polizeiliche Einschätzung entscheidend"

radioWelt: Viele Polizisten im Freistaat sind ja sehr angetan von der Vorstellung, Straftaten durch mehr Überwachung verhindern zu können. Deshalb müsste doch das neue Gesetz auch Ihr Kriminologenherz höher schlagen lassen?

Tobias Singelnstein: Aus Sicht der Polizei erleichtert das natürlich an verschiedenen Punkten unter Umständen die Arbeit, wenn es bessere, weitergehende Befugnisse für die Polizei gibt; aus rechtlicher Sicht muss man aber sagen, dass wir hier von sehr tiefen, sehr intensiven Grundrechts-Eingriffen sprechen, die nun früher stattfinden sollen als das bislang schon der Fall war. Das Problem ist, dass Straftaten leider nur sehr schwer vorherzusagen sind und das gilt umso mehr, je weiter man sich von dem schädigenden Ereignis entfernt.

radioWelt: Welche Eingriffe bereiten Ihnen denn am meisten Kopfschmerzen?

Tobias Singelnstein: Wir sehen natürlich eine Ausweitung im Bereich der heimlichen Überwachungsmaßnahmen, also insbesondere der Kommunikations-Überwachung, aber auch in der präventiven Ingewahrsamnahme. Und das ist ein sehr intensiver Grundrechts-Eingriff. Bislang war es ja so, dass die Polizei eigentlich nur tätig werden darf, wenn es eine konkrete Situation gibt, die droht, in einen Schaden umzuschlagen. Und nun werden eben schon polizeiliche Einschätzungen und abstrakte Kriterien entscheidend dafür, ob die Polizei in Grundrechte eingreifen darf oder nicht. Das wird mit Sicherheit dazu führen, dass es häufiger als bisher auch Personen trifft, von denen eigentlich keine Gefahr ausgeht.

radioWelt: Mitte Mai will ja nun die CSU das neue Polizeigesetz beschließen; die Grünen haben schon Klage eingereicht, die FDP denkt jetzt darüber nach. Denken Sie denn, dass sich die neuen Regelungen auf dem Rechtsweg aufhalten lassen?

Tobias Singelnstein: Das Verfassungsgericht hat sich ja schon zu der drohenden Gefahr geäußert und auch zu der präventiven Ingewahrsamnahme. Es ist allerdings nicht davon ausgegangen, dass es in so einem Umfang eingeführt wird wie das jetzt im PAG, in dem Entwurf vorgesehen ist. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass da noch was passiert.