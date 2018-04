Kandidatin für den SPD-Parteivorsitz Simone Lange: "Ich kann nicht länger zuschauen"

Die SPD habe, vor allem nach dem langen Ringen um die Große Koalition, ein Glaubwürdigkeitsproblem, so Simone Lange in der radioWelt auf Bayern 2.

Am Sonntag wird Simone Lange auf dem SPD-Parteitag als Gegenkandidatin zu Andrea Nahles antreten.

"Glaubwürdigkeit ist im Moment das große Problem der SPD. Wir haben in Teilen gute Programme. Wir haben ja keine schlechten Antworten auf die Fragen dieser Gesellschaft. Aber die Menschen glauben uns das jetzt nicht mehr. Glaubwürdigkeit zurückzugewinnen, das ist eine schwere Aufgabe. Aber der müssen wir uns stellen. Und ich kann das vielleicht besser verkörpern, weil ich eben nicht schon 20 Jahre im Bundestag sitze." Simone Lange

Leider herrsche bei vielen Menschen das Bild vor, Politiker würden alles nur aus Kalkül heraus tun. Sie selbst handle nicht so. Ihre Motivation liege in der Leidenschaft für Ihre Partei, so Lange im Interview mit der radioWelt.