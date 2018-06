CSU-Chef in der "Münchner Runde extra" Seehofer will sich im Asylstreit mit Merkel auf keinen Fall beugen

Zwei Wochen Zeit gibt die CSU der Kanzlerin für eine europäische Lösung im Asylstreit. Gelingt das nicht, will Bundesinnenminister Seehofer Zurückweisungen an der deutschen Grenze durchsetzen. In der "Münchner Runde extra" des BR Fernsehens zeigt er sich von Merkels Warnung vor einem Alleingang unbeeindruckt: "Wir wissen uns zu wehren."

Von: Petr Jerabek und Annette Peter