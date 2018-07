Nach langem Ringen in der Union Seehofer stellt seinen Masterplan vor

Mit vier Wochen Verspätung wird Bundesinnenminister Horst Seehofer heute seinen "Masterplan" vorstellen. Das aus 63 Punkten bestehende Konzept wollte der CSU-Chef eigentlich schon Mitte Juni vorstellen, doch Bedenken von Bundeskanzlerin Merkel zur Zurückweisung an der Grenze sorgten für eine Absage – und den größten Ärger zwischen den Unionsparteien seit Jahrzehnten.

Verschärfung der Asylpolitik

Ziel von Seehofers Masterplan ist es, die Migrations- und Flüchtlingspolitik zu verschärfen. Das geht aus früheren Entwürfen des Masterplans hervor. Dazu gehören zahlreiche Maßnahmen: Der Zugang zu Sozialleistungen soll erschwert und mehr Sach- als Geldleistungen ausgegeben werden. Hinter der Grenze ist eine verstärkte Schleierfahndung geplant. Sollten dort aufgegriffene Flüchtlinge bereits woanders in der EU registriert sein, sollen sie in den geplanten Ankerzentren ein beschleunigtes Prüfverfahren durchlaufen. Zudem sieht der Plan vor, Asylbewerber zu sanktionieren, die nicht an der Klärung ihrer Identität mitwirken.

Machen die EU-Partner mit?

Ein großes Streitthema wird die Frage bleiben, ob Migranten an der Grenze zurückgeschickt werden, die schon anderswo in der EU einen Asylantrag gestellt haben. Dazu braucht es bilaterale Rücknahmeabkommen. Die Union hatte sich nach langem Kampf auf dieses Vorgehen geeinigt. Ob es mit den europäischen Partnern – besonders Italien – auch durchführbar ist, ist offen. Auch die Idee von Aufnahmezentren in Nordafrika könnte an der mangelnden Bereitschaft der dortigen Länder scheitern. Ob weitere Punkte des Masterplans ähnliches Streitpotential mit sich bringen, wird sich bei der Präsentation am Vormittag zeigen.

Kritik an Seehofers Masterplan von SPD und Opposition

Schon vor der Vorstellung wird Kritik an Seehofers Konzept laut. Der Koalitionspartner beklagt, nicht ausreichend eingebunden worden zu sein. "Wenn der Bundesinnenminister aus seinem Masterplan etwas Konkretes für das Handeln der Regierung ableiten möchte, liegt es an ihm, auf seine Koalitionspartner zuzugehen", sagte der SPD-Innenpolitiker Burkhard Lischka der "Augsburger Allgemeinen". "Das macht man nicht auf Pressekonferenzen."

Die Bundespolizeigewerkschaft warnte im Zusammenhang verstärkter Schleierfahndung vor zu hohen Erwartungen. Niemand solle "die Illusion hegen, dass eine intensivere Schleierfahndung die illegale Migration merklich eindämmt", sagte der Bundesvorsitzende Ernst Walter der "Welt".

Aus der Opposition gibt es ebenfalls viel Gegenwind. "Das ist ein auf Abschottung ausgerichtetes Papier, das den Herausforderungen der Realität nicht gerecht wird", sagte die Grünen-Politikerin Luise Amtsberg der "Augsburger Allgemeinen". Für AfD-Chefin Alice Weidel sind Seehofers Punkte „natürlich Lippenbekenntnisse, die größtenteils von der AfD abgeschrieben wurden“. Seehofers Plan sei gar "nicht dafür gedacht, dass er tatsächlich umgesetzt wird", sagte sie gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

Mit Material von dpa