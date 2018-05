Fehlerhafte Asylbescheide Seehofer soll Innenausschuss über BAMF-Affäre berichten

Wann hat Bundesinnenminister Horst Seehofer von den Vorfällen in der Bremer Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) erfahren? Wirklich erst am 19. April 2018, wie es sein Ministerium sagt, oder schon früher? Und wie arbeitet das BAMF seitdem, um ähnliche Manipulationen bei Asylbescheiden ausschließen zu können? So könnten nur einige Fragen lauten, die die Mitglieder des Innenausschusses im Bundestag am nächsten Dienstag stellen werden.

Die Grünen halten BAMF-Chefin Cordt für nicht mehr tragbar

Neben Horst Seehofer wurde auch die Präsidentin des BAMF, Jutta Cordt, eingeladen. Die Grünen halten Cordt mittlerweile für kaum mehr tragbar. Wenn sich verdichte, dass die Leiterin des BAMF Hinweise ignoriert hat oder nicht hinreichend informiert wurde, sei sie nicht zu halten, sagte Luise Amtsberg von den Grünen. Die SPD-Innenexpertin Eva Högl sagte dagegen im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk, sie sei keine Freundin von Rücktrittsforderungen.

Ist ein Untersuchungsausschuss das richtige Instrument?

Die FDP und die AfD bleiben bei ihrer Forderung, die Affäre um die fehlerhaften Asylbescheide in einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss aufzuklären. Dem stehen die Grünen ebenso skeptisch gegenüber wie die Union und die SPD. Ein Untersuchungsausschuss gleiche einem Tanker, der viel Zeit in Anspruch nehme, warnte Eva Högl (SPD). Dabei müsse man jetzt doch schnell aufklären.

Viele Asylanträge offenbar zu Unrecht bewilligt

Im April war bekanntgeworden, dass die frühere Leiterin der Bremer BAMF-Außenstelle in 1.200 Fällen Asylanträge zu Unrecht bewilligt haben soll. Gegen sie und fünf weitere Beschuldigte wird deshalb ermittelt. Am Wochenende berichteten mehrere Medien über interne E-Mails, aus denen hervorgehe, dass die BAMF-Zentrale schon früh von fragwürdigen Vorgängen wusste, diese aber allenfalls schleppend aufklären wollte. Ein Behördensprecher bestätigte die Existenz der E-Mails, bestritt aber, dass die Behördenleitung davon wusste.