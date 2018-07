Flüchtlinge bleiben bis zu zwei Tage Seehofer konkretisiert Pläne für Transitzentren

Bundesinnenminister Seehofer hat auf Kritik der Opposition zu den geplanten Transitzentren reagiert: Nach dem Grundgesetz könne der Aufenthalt dort längstens 48 Stunden dauern. Binnen zweier Tage sollen die Verfahren bearbeitet und die Menschen in das für ihr Asylverfahren zuständige Land rasch zurückgebracht werden.

Nach dem Vorbild der Flughafenverfahren

Damit bezieht sich der Innenminister auf das sogenannte Flughafenverfahren. Wenn ein Flüchtling beispielsweise am Münchner Flughafen direkt nach seiner Ankunft Asyl beantragt, dann beginnt noch im Transitbereich des Airports ein Asylverfahren und die Bundespolizei entscheidet, ob der Antragsteller bleiben darf oder nicht. Dieses Verfahren steht unter dem Unverzüglichkeitsgrundsatz - das heißt, innerhalb von 48 Stunden muss das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge den Antragsteller anhören. Danach wird entschieden, ob der Asylantrag angenommen oder abgelehnt wird.

Seehofer wies Vorwürfe zurück, dass es sich bei geplanten Transitzentren um Internierungslager handele. Das sei keine Haft und es gebe auch keinen Stacheldraht. Seehofers Sprecherin wollte sich am Mittag in der Regierungspressekonferenz nicht näher dazu äußern. Sie verwies auf den für morgen geplanten Koalitionsausschuss.

"Die Bundesregierung befindet sich in einem Abstimmungsprozess. Es gibt einen Vorschlag von zwei Partnern in dieser Bundesregierung. Einen Vorschlag, der getragen ist von dem europäischen Geist, dem europäischen Gedanken, den die Bundeskanzlerin auch auf dem europäischen Rat in Brüssel in der vergangenen Woche vertreten hat." Steffen Seibert, Regierungssprecher

Nahles: mit der SPD keine geschlossenen Lager möglich

Auch die SPD drängt auf eine europäische Lösung. Parteichefin Nahles sagte am Morgen nach der Sondersitzung ihrer Fraktion, es dürfe keine nationalen Alleingänge geben. Es müsse rechtsstaatliche Verfahren geben und es werde mit der SPD keine geschlossenen Lager geben.

Auf dieser Basis werde morgen weiterverhandelt. Vor dem Koalitionsausschuss fliegt Innenminister Seehofer nach Wien, um mit der österreichischen Regierung zu sprechen. Mit fertigen Vereinbarungen wird er aber nicht zurückkommen.

Zitat seiner Sprecherin Eleonore Petermann: "Es geht um Gespräche zur Herbeiführung von Vereinbarungen."