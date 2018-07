Interview nach Asylstreit Seehofer hält Konflikt mit Merkel für beendet

CSU-Chef Seehofer hält den Konflikt mit Kanzlerin Merkel über die Asylpolitik für beendet. Seehofer hat in der "Bild am Sonntag" von einer inhaltlichen Auseinandersetzung mit der Bundeskanzlerin gesprochen, es habe aber keinerlei persönliche Herabsetzung gegeben. Er könne weiter vertrauensvoll mit Merkel zusammenarbeiten.

Zu keinem Zeitpunkt sei der Fortbestand der Regierung in Frage gestellt gewesen, stellte Horst Seehofer in dem Interview klar. Weiter betonte der Bundesinnenminister, er erwarte nach dem Kompromiss der großen Koalition einen spürbaren Rückgang der Asylbewerberzahlen. Die Vereinbarung zwischen Union und SPD, die unter anderem den Umgang mit zurückgewiesenen Flüchtlingen regelt, dokumentiere eine Asylwende in Deutschland, lobte Seehofer.

"Windschutzscheibe größer als der Rückspiegel"

Der Ingolstädter Horst Seehofer hat in dem Interview mit "Bild am Sonntag" einen Autovergleich bemüht. "Ich sage immer: Die Windschutzscheibe ist größer als der Rückspiegel. Daran haben wir uns beide immer gehalten."

Er zeigte sich überzeugt, dass falls die Vereinbarungen der großen Koalition und die Vorschläge aus seinem Masterplan umgesetzt würden, dauerhaft weniger Asylbewerber nach Deutschland kommen werden.

Seehofers Masterplan soll endlich diese Woche vorgestellt werden

Seehofer will seinen "Masterplan Migration" am Dienstag vorstellen. An der Ursprungsfassung hatte sich der heftige Asylstreit zwischen CDU und CSU entzündet. Seehofer hatte darin vorgesehen, dass anderswo in der EU bereits registrierte Asylbewerber an der deutschen Grenze zurückgeschickt werden sollten. Merkel lehnte dies ab. Der Konflikt, in dessen Verlauf Seehofer mit Rücktritt gedroht hatte und die Unionsgemeinschaft an den Rand des Bruchs geraten war, wurde erst vergangene Woche abgeräumt.

Asylkompromiss: Wer Asylantrag woanders gestellt hat, soll zurückgeschickt werden

Nach dem Kompromiss von CDU, CSU und SPD sollen nun ausschließlich Asylbewerber, die bereits in einem anderen EU-Land einen Asylantrag gestellt haben, an der deutsch-österreichischen Grenze zurückgewiesen werden - und das auch nur auf Grundlage von Vereinbarungen mit Ersteinreiseländern und mit Österreich, die erst noch ausgehandelt werden müssen. Ob solche Absprachen gelingen, ist ungewiss.