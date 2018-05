Ankerzentren Seehofer hält an Neuordnung der Asylorganisation fest

Bundesinnenminister Horst Seehofer sieht in der aktuellen BAMF-Affäre eine Bestätigung für seine Forderung, die Asylorganisation in Deutschland komplett neu zu ordnen. Auch andere Unionspolitiker verteidigen die Einrichtung von Ankerzentren für Flüchtlinge, nachdem am Wochenende Hilfsorganisationen die Pläne scharf kritisiert hatten.

Oberste Priorität hat für Bundesinnenminister Horst Seehofer die Begrenzung der Zuwanderung. "Ohne eine Begrenzung werden wir mit dem Problem nicht fertig", so Seehofer am Sonntagabend im ZDF. Rückendeckung bekam er von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU). Dieser erklärte heute im Deutschlandfunk, die Qualität bei der Bearbeitung von Asylgesuchen werde höher, wenn an einer Stelle Entscheidungen gefällt würden. Deshalb werde sich Sachsen an dem Ankerzentren-Projekt beteiligen.

Auch der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Stephan Mayer (CSU), bekräftigte gegenüber der "Passauer Neuen Presse":

"Anker-Einrichtungen können zu einer weiteren Beschleunigung und Effektivierung der Asylverfahren beitragen." Stephan Mayer (CSU)

Kritik an Ankerzentren nicht "nachvollziehbar"

Die Kritik an den Plänen von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) ist für Stephan Mayer "in keiner Weise nachzuvollziehen". Schließlich müsse es im Sinne aller Beteiligten sein, nicht zuletzt auch der Asylbewerber selbst, möglichst schnell Klarheit und Rechtssicherheit darüber zu erlangen, ob ein Bleiberecht bestehe oder nicht.

"Falls das Asylverfahren negativ endet, soll überhaupt keine zentrale Verteilung in die Landkreise oder Städte erfolgen, sondern unmittelbar die Rückführung aus der Anker-Einrichtung entweder in das nach der Dublin-Verordnung zuständige Ersteinreiseland in der EU oder in das Herkunftsland." Stephan Mayer (CSU)

Hilfsorganisationen kritisieren Seehofers Pläne

Am Wochenende hatte es von Hilfsorganisationen Kritik an den geplanten Ankerzentren gegeben. Statt eines "Mehr an Kasernierung und Isolation" seien möglichst kurze Aufenthalte in Gemeinschaftsunterkünften vonnöten, hieß es. "Anker-Zentren bieten Kindern kein Zuhause", so das Kinderhilfswerk und 23 weitere Organisationen.

Der Begriff Ankerzentrum leitet sich aus den Worten "Ankunft", "Entscheidung" und "Rückführung" ab. In Ankerzentren sollen Asylbewerber für die gesamte Dauer ihrer Antragsprüfung untergebracht werden. Union und SPD vereinbarten die Schaffung solcher Zentren im Koalitionsvertrag.