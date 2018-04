Vor Klausur des Bundeskabinetts: Seehofer rät SPD zu mehr Gelassenheit

Vor der Klausur des Bundeskabinetts auf Schloss Meseberg rät CSU-Chef Horst Seehofer den Sozialdemokraten zu mehr Gelassenheit. Er selbst spüre derzeit keine schlechte Stimmung in der Bundesregierung. Die Auseinandersetzung um den Familiennachzug von Flüchtlingen hält der Bundesinnenminister Seehofer für verfrüht. Schließlich befinde man sich noch mitten in der Ressortabstimmung und es liege noch kein Gesetzentwurf vor, sagte Seehofer vor der CSU-Vorstandssitzung in München. Grundsätzlich sei man sich beim Thema Familiennachzug auch einig, so Seehofer:

"Wir wollen keine Zuwanderung in die Sozialsysteme. Das ist eine Grundlage der Koalitionsarbeit und ich hoffe dass dieser Geist, der uns bei den Koalitionsverhandlungen begleitet hat, jetzt auch beim Vollzug Platz greift." Horst Seehofer (CSU), Bundesinnenminister

Vorwürfe aus der SPD

SPD-Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles hatte Seehofer kürzlich vorgeworfen die Diskussion, ob der Islam zu Deutschland gehöre, nur angestoßen zu haben, um sich selbst zu profilieren. Dem widerspricht Seehofer und stichelt gegen die SPD:

"Wenn man nicht mehr über Recht und Ordnung reden darf – aus der Sicht der SPD - oder über den Wertekanon bei uns in der BRD. Dann sagt dies alles über den inneren Zustand der Sozialdemokraten." Horst Seehofer

CSU pocht auf Vertragstreue

Auch CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt betonte, man erwarte von der SPD nun Vertragstreue. Das, was im Koalitionsvertrag schriftlich vereinbart wurde, müsse nun genauso umgesetzt werden. Die heftige Kritik von Andrea Nahles an einigen Unionsministern, nutzte Dobrindt zum Gegenschuss und frotzelte: