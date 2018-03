Erster Auftritt im Bundestag Bundesinnenminister Seehofer: "Sicherheit ist ein Menschenrecht"

Horst Seehofer hat im Bundestag seine erste Rede als Bundesinnenminister gehalten. Dabei kündigte er umfangreiche Änderungen in der Sicherheits- und Migrationspolitik an. "Weiter so - möchte ich nicht", sagte er wörtlich.

Man müsse neue Wege gehen und "vor allem Tempo machen". Der CSU-Politiker kündigte in seiner Regierungserklärung an, Kabinettsbeschlüsse zu den wichtigsten Vorhaben seines Ressorts solle es noch vor der Sommerpause geben. Welche Vorhaben das konkret sind, sagte er nicht.

Sicherheit als Hauptaufgabe

In den Mittelpunkt seiner Arbeit will der neue Bundesinnenminister die Sicherheit in Deutschland stellen. Die Sicherheitslage sei bedrohlich in Hinblick auf den islamistischen Terror - daher sei es notwendig, die Vorkehrungen ständig zu modernisieren. Dort wo Gesetze gebrochen würden, so Seehofer, gelte für ihn null Toleranz.

"Sicherheit ist nicht rechts oder links, Sicherheit ist ein Menschenrecht." Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) im Bundestag

Der CSU-Chef plädierte für weiteren Grenzkontrollen auch im Schengenraum, so lange die EU-Außengrenzen nicht wirksam geschützt würden.

Zusammenführen statt Spalten

Zugleich kündigte Seehofer eine Politik zur Überwindung der gesellschaftlichen Spaltung an. Spaltung und Polarisierung seien "ideologische Teilchenbeschleuniger". Deshalb sei es sein Ziel, "gesellschaftlicher Polarisierung entgegenzuwirken, Gruppen zusammenzuführen" und "Politik für die Menschen in unserem Land" zu machen. Seehofer wörtlich: "Dort, wo Grenzen überschritten, Regeln missachtet oder Gesetze gebrochen werden, gilt für mich: Null Toleranz... Null Toleranz gibt es für mich auch bei Hassparolen und Gewalt gegenüber Andersdenkenden und Andersgläubigen."

Seehofer hatte kurz nach seinem Amtsantritt mit der Aussage, der Islam gehöre nicht zu Deutschland, aber die in Deutschland lebende Muslime schon, eine Debatte losgetreten. Kritiker werfen ihm vor, damit die Gesellschaft zu spalten.