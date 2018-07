Spektakuläre Rettungsaktion Sechs Jungen aus Höhle in Thailand befreit

Zwei Wochen saßen zwölf Jugendfußballer und ihr Trainer in einer thailändischen Höhle fest - heute hat die riskante Rettungsaktion begonnen. Und sie läuft schneller als erwartet: Den Spezialkräften ist es gelungen, bereits sechs Jugendliche ins Freie zu bringen.

Die Rettungsaktion für die in einer thailändischen Höhle eingeschlossene Fußballmannschaft kommt rasch voran: Insgesamt sechs Jungen haben die Höhle bereits verlassen, wie das thailändische Verteidigungsministerium mitteilte. Spezialtaucher brachten die Kinder ins Freie. Einige von ihnen kamen per Krankenwagen und Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Damit sitzen nun noch sechs Jungen und ihr Trainer in der Tham-Luang-Höhle fest.

Die Rettungsaktion läuft allem Anschein nach besser und schneller als erwartet. Die Einsatzleitung hatte ursprünglich damit gerechnet, dass es mindestens elf Stunden dauert, bis der erste der Jungen ins Freie gelangt.

Rettungsaktion begann am Morgen

Als die rund eintausend in- und ausländischen Journalisten am frühen Morgen von einem Polizisten aufgefordert wurden, das provisorische Mediencamp vor dem Höhleneingang unverzüglich zu räumen, andernfalls würden sie sich strafbar machen, war klar: der Beginn der Rettungsaktion steht unmittelbar bevor. Kurz darauf dann die Bestätigung des Gouverneurs der Region Chiang Rai, Einsatzleiter Narongsak Osottanakorn:

"Heute ist der Tag X. Wir sind bereit. Um zehn Uhr haben 18 professionelle Höhlentaucher, darunter fünf der thailändischen Navy die Höhle betreten, um die Jungen zu befreien. Sie wissen ganz genau, wie sie dabei vorgehen sollen." Narongsak Osottanakorn, Gouverneur der Region Chiang Rai und Einsatzleiter

Arzt gibt grünes Licht für Rettung

Ein australischer Arzt, der selbst ausgebildeter Taucher ist, hatte sich gestern noch von dem Gesundheitszustand der zwölf Jungen im Alter zwischen elf und 16 Jahren sowie ihrem 25 Jahre alten Trainer überzeugt und grünes Licht für die Aktion gegeben, getrieben sicherlich auch von den äußeren Umständen: die drohenden starken Regenfälle, die den Wasserspiegel in der Höhle dramatisch steigen lassen würden sowie der sinkende Sauerstoffgehalt an der Stelle, wo sich die Jungen befinden.

"Ich kann bestätigen, dass sich alle in einem sehr guten Gesundheitszustand befinden und auch den nötigen Kampfgeist mitbringen. Alle wissen, dass es schwierig wird, aber sie wollen den Weg mit uns zu gehen, egal welche Risiken dabei bestehen. Sie haben uns gesagt, dass sie bereit sind. Ihre Verwandten haben ebenfalls zugestimmt." Australischer Arzt

Seit zwei Wochen wartete das Team mit thailändischen Jugendfußballern und ihrem Trainer auf die Rettung, in den letzten Tagen wurde viel über den richtigen Zeitpunkt diskutiert und darüber, wie man die Jugendlichen mit möglichst geringem Risiko wieder ins Freie holen sollte. Mehr als 100 Bohrungen wurden vorgenommen, bis zu 400 Meter tiefe Rettungsschächte, aber die Jungen auf diese Weise zu finden sei, so ein Helfer, als müsse man in einem grünen Wald ein grünes Ziel treffen.

Jeder Junge wird von zwei Tauchern begleitet

Die Tauchaktion galt spätestens seit letzten Freitag als hochgefährlich, als ein erfahrener Taucher auf dem Weg zurück aus der Höhle ertrank. Ein gut ausgebildeter Taucher braucht gut fünf Stunden für den zum Teil extrem engen, scharfkantigen, matschigen und natürlich stockdunklen über vier Kilometer langen Weg ins Freie.

Geplant war, dass immer jeweils zwei Profis einen Jugendlichen auf diesem Weg begleiten. In jedem Fall ist das Risiko sehr hoch, aber die Verantwortlichen setzten neben anderen Faktoren auch auf die hohe Motivation der Jugendlichen, auch wenn von denen einige nicht einmal schwimmen können und nur einer so etwas wie Taucherfahrung hat.