Hagel und Sturmböen Schwere Gewitter in Bayern drohen

Eine kurze, aber heftige Abkühlung: Nach den Hitze-Tagen werden heute in Bayern heftige Gewitter mit Hagel und Sturmböen erwartet. Angenehmere Temperaturen sind aber nicht in Sicht - ab Freitag wird es wieder richtig heiß.

Starkregen, Hagel, Sturmböen: In Bayern werden am Nachmittag und am Abend heftige Gewitter erwartet. "Die drohenden Gewitter können wieder stark, teils unwetterartig ausfallen", erklärt BR-Wetterexperte Christian Lorenz. "Dabei kann es zu Starkregen mit bis zu 25-40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit kommen, zudem sind Hagel und auch schwere Sturmböen bis 100 km/h möglich." Derzeit ist nicht abzusehen, welche Region am stärksten betroffen sein wird - es kann im gesamten bayerischen Raum zu schweren Gewittern kommen.

Während der Unwetter sollte man am besten Schutz in Häusern suchen. "Es ist immer gefährlich bei Gewittern im Freien zu sein und man muss auf herabfallende Ziegel, Äste oder auch entwurzelte Bäume achten", rät Lorenz.

Ab morgen sind dann nur noch Teil Bayerns betroffen: "Ab Freitag treten die Gewitter nur ganz vereinzelt auf und dann eher in der Nähe der Mittelgebirge und Alpen", so Lorenz. "Aber auch dann können lokale Gewitter heftig ausfallen."

Es bleibt erst mal heiß

Schon am Freitag soll es wieder sonnig und heiß werden wie die letzten Tage. Nördlich der Donau kann es bis zu 36 Grad warm werden, im Allgäu bis zu 28 Grad.

Am Wochenende bleibt es ebenfalls bei den hohen Temperaturen: In Regensburg soll es bis zu 36 Grad warm werden, im Ostallgäu bis zu 28 Grad. Am Sonntag werden am Untermain 34 Grad erwartet. Auch dann könnte es wieder gewittern – hauptsächlich im Bergland.

Erst im Verlauf der nächsten Woche könnte es dann ein wenig kälter werden, erklärt Lorenz. "Ab Donnerstag deuten die Modelle langsam eine Abschwächung der Hitzewelle an und so liegen wahrscheinlich ab Freitag die Höchstwerte unter der 30-Grad-Marke."

Rekord-Hitze in den letzten Tagen

Gestern war Regensburg der heißeste Ort Deutschland - dort hatte es 37,9 Grad. Am Dienstag wurden in Bernburg in Sachsen-Anhalt sogar 39,5 Grad gemessen.

Der Juli wird in die deutsche Wettergeschichte: als heißester Monat seit Beginn der Messungen im Jahr 1881.

Mit Material von dpa