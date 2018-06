Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Er hat seinen Job aufgegeben und seine Wohnung gekündigt, um einmal um die Welt zu reisen. Doch Markus Mayer aus Waltenhofen will dies nicht einfach so tun - sondern in 80 Tagen und auf einer Vespa.