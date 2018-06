Ab diesem Wochenende "Kleiner Fahrplanwechsel" der Bahn bringt Bayern neue Regionalverbindungen

Anfang Juni gibt es traditionell Änderungen im Regionalverkehr bei den Bahnen. Die Bayerische Eisenbahngesellschaft bestellt einige neue Verbindungen vor allem in Oberfranken, der Oberpfalz und Schwaben. Am Sonntag ist der "Kleine Fahrplanwechsel."

Aus Kempten gibt es künftig täglich eine Spätverbindung nach Lindau, aber erst, wenn die Baustelle vorbei ist. Außerdem kommen Fahrgäste einmal zusätzlich aus dem Allgäu nach Augsburg oder München. Zwischen Augsburg und München hält eine Nachmittagsverbindung auch an den Stationen Mering St. Afra und Kissing. Für das zusätzliche Angebot ist die Bayerische Eisenbahngesellschaft verantwortlich. Sie organisiert den Regional- und S-Bahnverkehr in Bayern im Auftrag des Freistaats.

Bessere Anschlüsse in Schwaben, Franken und der Oberpfalz

So wird es kurz nach 8.30 Uhr morgens an Werktagen eine zusätzliche Zugverbindung über Donauwörth Richtung Augsburg geben. Die Oberpfalzbahn erhält neue Anschlüsse in Marktredwitz Richtung Bayreuth und Coburg - wenn sie vom tschechischen Cheb (Eger) kommt. In Richtung Oberfranken gibt es bessere Anschlüsse von Regionalzügen an den ICE aus München. Alles in allem sind es kleine Veränderungen, aber der Blick in den Fahrplan lohnt.

In München sind U3 und U6 in der Innenstadt unterbrochen

In München steht dieses Wochenende im Zeichen der U-Bahnunterbrechung der Linien U3 und U6 in der Innenstadt. Wegen Bauarbeiten am U-Bahnhof Sendlinger Tor lässt die Münchner Verkehrsgesellschaft nur alle 15 Minuten einen Pendelzug fahren und zwar zwischen Odeonsplatz und Goetheplatz.