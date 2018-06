Gefährliche Kletterpartie Zwei Männer klettern in Augsburg auf Güterzug und erleiden Stromschlag

Zwei junge Männer sind am frühen Samstagmorgen nahe des Augsburger Hauptbahnhofes auf einen Güterzug geklettert. Bei dieser lebensgefährlichen Aktion kam es zu Stromüberschlägen, beide Männer wurden schwer verletzt und mit Rettungshubschraubern in Spezialkliniken geflogen.

Kurz vor sechs Uhr alarmierten am Samstagmorgen Anwohner der Dammstraße nahe des Augsburger Hauptbahnhofes die Feuerwehr. Sie hatten ein explosionsartiges Geräusch im Bereich der Bahngleise gehört. Die Einsatzkräfte fanden dann zwei wegen eines Stromschlages schwerverletzte junge Männer vor.

Auf Güterwaggon geklettert

Vermutlich waren die jungen Männer auf einen dort stehenden Güterwaggon geklettert und der Oberleitung zu nahe gekommen. Die beiden Schwerverletzten wurden vom Rettungsdienst versorgt. Da ein Transport über die Böschung nicht möglich war, wurden sie von Einsatzkräften bis zur Überführung Holzbachstraße getragen und dort mit der Drehleiter liegend nach unten gefahren.

Transport in die Spezialkliniken Bogenhausen und Murnau

Vom Zentralklinikum aus brachten Rettungshubschrauber die beiden in die Spezialkliniken Bogenhausen und Murnau. Nach Angaben der Feuerwehr Augsburg kommt es immer wieder zu schweren Unfällen, wenn Personen auf Zugwaggons klettern. Erst vor wenigen Wochen wurde ein junger Mann tödlich verletzt. Die Oberleitungen der Bundesbahn führen etwa 15.000 Volt Spannung. Bei so hohen Spannungen genügt die bloße Annäherung an das spannungsführende Teil, um einen lebensgefährlichen Stromschlag zu erleiden.