Drängende Fragen Zukunft des Forggensees – Ortstermin mit Umweltminister Huber

Nicht nur beim Blick auf den aktuell leeren Forggensee, immerhin der fünftgrößte See Bayerns, drängen sich viele Fragen auf: Bis wann kann der See trotz Dammsanierung wieder aufgestaut werden? Wer kommt für die Einbußen im Tourismus durch den leeren See auf? Könnte man vielleicht darauf verzichten, den See im Winter wie bisher immer ganz abzulassen? Und: Wie kann man das Problem der zunehmenden Verlandung des Sees in den Griff bekommen?

Landrätin sieht Freistaat in der Pflicht

Das sind die Fragen, die Vertreter der Anrainergemeinden und die Landrätin Maria Rita Zinnecker mit Umweltminister Marcel Huber, dem Kraftwerksbetreiber Uniper und dem Wasserwirtschaftsamt besprechen wollen. Denn als Eigentümer des Sees sieht die Landrätin den Freistaat in der Pflicht.

Wegen der laufenden Sanierung des mehr als 60 Jahre alten Staudamms bei Roßhaupten ist der See zurzeit komplett leer. Der Forggensee-Schifffahrt und zahlreichen touristischen Betrieben drohen starke Einbußen.

Die Folgen der Verlandung

Ein weiteres gravierendes Problem ist die zunehmende Verlandung. Der Lech als Gebirgsfluss bringt viel Kies mit, der in dem Stausee nicht weiter abfließen kann. Die Folge: An der Schwangauer Seite wird der See immer flacher und droht zu verlanden.

Seit Jahren fordern die Gemeinden und der Landkreis, dass der Freistaat als Eigentümer des Sees und der Kraftwerksbetreiber Uniper sich dieses Problems annehmen sollen. Bisher hieß es aber von beiden Seiten immer: So etwas ist ein natürlicher Prozess, da sei man machtlos und auch gar nicht zuständig. Beim Treffen wollen die Anliegergemeinden und Zinnecker noch einmal auf eine Lösung dieses Verlandungsproblems drängen.