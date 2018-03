Bürger beschweren sich Zu wenig Parkplätze: Lkw verstopfen Dasinger Gewerbegebiet

Müll, Lärm, Verkehr: Lkw verstopfen regelmäßig ein Gewerbegebiet in Dasing im Landkreis Aichach-Friedberg nahe der A8. Das ärgert Anwohner, die dort einkaufen wollen. Die Polizei kann offenbar nur wenig unternehmen, um das Problem in den Griff zu bekommen.

Ein Lkw parkt in der Messerschmittstraße, trotz absoluten Halteverbots. Durch den parkenden Laster wird aus der zweispurigen Straße eine einspurige. Die Autofahrer müssen hinter dem Lkw stehen bleiben, warten bis kein Auto mehr entgegenkommt und schließlich am Laster vorbeifahren. Das kann dauern und zu gefährlichen Situationen führen. Außerdem haben diejenigen, die einkaufen wollen, Schwierigkeiten einen Parkplatz zu finden. Für Anwohner ist das gerade an Wochenenden ein Problem.

Strafzettel halten die Lkw vom Falschparken nicht ab

Die Polizei kann offenbar nur wenig dagegen unternehmen. Milena Thaller ist die Dienststellenleiterin der Polizeiinspektion Friedberg. Die Halteverbote würden zwar überwacht, aber:

"Neben dem Überwachen und Ahnden der Ordnungswidrigkeiten sind uns mehr oder weniger die Hände gebunden. Jetzt wenn wir vor Ort sind, können wir den Verkehr natürlich mitregeln und dadurch auch den Verkehrsstau oder das Verkehrsproblem mitlösen, schauen, dass der Verkehr wieder fließt, aber ansonsten ist unser Spielraum relativ begrenzt." Milena Thaller, Dienststellenleiterin der Polizeiinspektion Friedberg

Der Parkplatz in Dasing wird zur Müllhalde

Offenbar benutzen die Lastwagenfahrer den provisorischen Parkplatz auch als Müllhalde, Badezimmer und Toilette. Auf dem schmalen Grünstreifen neben der Straße liegen leere Plastikflaschen, Konservendosen, Mülltüten, Badeschlappen, benutztes Toilettenpapier. Nur ein paar Meter weiter gibt es zwar einen Autohof – der ist laut Polizei aber oft voll. Also weichen die Lkw-Fahrer auf das Gewerbegebiet aus und nehmen das Bußgeld von meistens 15 Euro wohl in Kauf, um ihre Pausenzeiten einzuhalten.

Pausenzeiten für Lkw-Fahrer - wichtiger als illegales Parken

Illegales Parken und nächtigen - das ist für Polizistin Thaller das kleinere Übel:

"Wir haben hier auf der einen Seite eine Ordnungswidrigkeit, dass die Lkw-Fahrer im Bereich des absoluten Halteverbots parken und dort nächtigen. Auf der anderen Seite geht es aber wirklich um die Einhaltung der Lenk- und Ruhezeit, die uns sehr sehr am Herzen liegt, denn es kann nicht in unserem Interesse sein, dass Lkw-Fahrer komplett übermüdet am Straßenverkehr teilnehmen und damit eine sehr große Verkehrsgefahr sind." Milena Thaller, Dienststellenleiterin der Polizeiinspektion Friedberg

Laut Polizeipräsidium Schwaben Nord gibt es auf deutschen Autobahnen allgemein zu wenig Parkplätze für Lkw. Würde man die Laster hier in Dasing am Parken hindern – etwa durch Poller oder eine Verengung der Straße – würde sich das Problem wohl nur verlagern.