Eröffnung Zentrale für digitalen Behördenfunk startet in Königsbrunn

Eigentlich gibt es die "Autorisierte Stelle Bayern" bereits seit sechs Jahren. Jetzt aber ziehen rund 100 Mitarbeiter von München nach Königsbrunn, südlich von Augsburg. Die Mitarbeiter sollen die digitale Funk-Technik für Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz in ganz Bayern organisieren und sicherstellen.

16 Millionen Euro in Königsbrunn investiert

Auf dem Gelände der Bereitschaftspolizei in Königsbrunn sind dafür in den vergangenen beiden Jahren 16 Millionen Euro verbaut worden. Unterstellt bleibt der digitale Behördenfunk dem bayerischen Landeskriminalamt.

900 Digitalfunk-Antennen in Bayern

Das neue Zentrum in Königsbrunn ist insbesondere für die Wartung und Instandhaltung des Funknetzes mit seinen bislang rund 900 Antennen zuständig. In Bayern befinden sich damit etwa ein Fünftel aller Sender, die für den Betrieb des Digitalfunks in Deutschland nötig sind.

Funken ohne Störungen

Die neue Technik ersetzt das rund 50 Jahre alte analoge Funknetz und soll es etwa unmöglich machen, den Polizeifunk abzuhören. Beamte und Retter hoffen auch darauf, dass sie in Zukunft ohne Störungen funken können. Bislang lässt die Zuverlässigkeit des Digitalfunks in manchen Regionen aber noch zu wünschen übrig, wenn das Netz der Digital-Masten noch zu dünn ist.

Ein Funk für Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte

Im Fall einer Katastrophe oder eines Unfalls soll der Digitalfunk ein großes Plus haben: Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte können sich am Unglücksort direkt in einer Funkgruppe kurzschließen. Menschen in Not sollen so schneller und besser versorgt werden können.