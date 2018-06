Kundgebungen, Konzerte, Demonstrationen "Zeig Dich AUX" - Bündnis plant Proteste gegen AfD-Parteitag in Augsburg

Unter dem Motto "Zeig Dich AUX" hat sich ein Protest-Bündnis gegen den AfD-Parteitag am kommenden Wochenende in Augsburg formiert. Zahlreiche Kundgebungen sind geplant. Die Veranstalter rechnen mit tausenden Teilnehmern.

Am Freitag und Samstag plant das Bündnis "Zeig Dich AUX" wegen des AfD-Parteitags in Augsburg zahlreiche friedliche Kundgebungen, Proteste und Konzerte im gesamten Stadtgebiet. Am Samstagvormittag soll eine fünf Kilometer lange Demonstration von der Messe, dem Ort des Parteitags, in die Innenstadt führen. Ein zweiter, kleinerer Marsch startet am Katzenstadl und führt über das Stadttheater zum Königsplatz. Hier sollen sich beide Märsche vereinigen und dann gegen Mittag am Rathaus eintreffen.

Kundgebungen gegen AfD-Parteitag auf dem Rathausplatz

Das Rathaus bildet den zentralen Ort der Kundgebungen gegen den AfD-Parteitag in Augsburg. Unter anderem wird dort die aus der Fuggerstadt stammende Vizepräsidentin des Bundestags, Claudia Roth, sprechen. Während eines Empfangs der ehemaligen AfD-Politikerin Frauke Petry vor zwei Jahren versammelten sich rund 3.500 Menschen zu Protesten auf dem Rathausplatz. Mit ähnlich vielen Menschen rechnen die Veranstalter von "Zeig Dich AUX" auch kommenden Samstag.

Polizei bereitet sich auf Großeinsatz vor

Im Vorfeld des AfD-Parteitags hatte besonders ein "Krawall-Reiseführer", der mögliche Ziele für gewalttätigen Protest sowie konkrete Tipps für "Aktionen" gibt, für Unruhe in der Stadt gesorgt. Die Polizei bereitet sich mit rund 2.000 Polizisten auf den größten Einsatz in der Augsburger Geschichte vor.