Wieder Randale in der Erstaufnahme Gambische Asylbewerber attackieren Sicherheitsdienst

Am Samstag kam es erneut zu einer Auseinandersetzung in der Erstaufnahmeeinrichtung in Donauwörth. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot von zwölf Streifenwagen an, um den Sicherheitsdienst vor Ort zu unterstützen. Ein 19-Jähriger wurde festgenommen.

Die afrikanischen Asylbewerber waren gegen 20.30 Uhr aus der Donauwörther Innenstadt in die Erstaufnahmeeinrichtung zurückgekehrt. Schon vor dem Gebäude kam es laut Polizei zu einem Gerangel, die sechs bis acht Männer waren offenbar alkoholisiert. Der Ordnungsdienst war deshalb in erhöhter Alarmbereitschaft.

Seifenspender aus der Wand gerissen

Zwei der Männer wollten noch in den Speisesaal, wo es allerdings nichts mehr zu essen gab. Daraufhin kam es zu einer Auseinandersetzung mit dem Sicherheitsdienst. Dabei rissen die beiden Asylbewerber einen Seifenspender aus der Wand und versuchten, einen Müllständer nach den Sicherheitskräften zu werfen. Die alarmierten daraufhin die Polizei.

Zwölf Polizeistreifen, keine Verletzten

Die Beamten rücken mit einem Großaufgebot von insgesamt zwölf Streifen an, weil es in der Unterkunft bereits in der Vergangenheit zu schweren Krawallen gekommen war. Die Stimmung vor Ort beschrieben sie als aufgeheizt, viele der Bewohner hätten sehr aggressiv und lautstark reagiert. Zu einer weiteren Auseinandersetzung kam es jedoch nicht.

Eine Nacht in der Ausnüchterungszelle

Den 19-jährigen Hauptunruhestifter nahmen die Beamten in Gewahrsam, ein Alkoholtest ergab einen Wert von etwa einem Promille. Deshalb verbrachte der junge Mann die Nacht in der Ausnüchterungszelle. In der Aufnahmeeinrichtung entstand ein minimaler Sachschaden.