Online-Petiton gestartet Wieder Protestaktion der Baumschützer am Augsburger Herrenbach

Schon kurz nach 7 Uhr haben sich rund 25 Anwohner am Herrenbach auf Höhe der Don-Bosco-Kirche versammelt. Sie haben Transparente dabei, auf den unter anderem "€ wichtiger als Bäume" steht. Die Baumschützer wollen dem Harvester die Zufahrt zum Herrenbach verwehren. Die Stadt hat eigens eine Kiesrampe aufgeschüttet. Auch die Polizei ist da und beobachtet das Geschehen.

Schon mehr als 1.000 Unterschriften im Internet

An Fronleichnam haben die Gegner der Abholzaktion eine Online-Petiton gestartet. Mittlerweile hat sie schon mehr als 1.000 Unterstützer. Sie fordern einen sofortigen Abholzungsstopp. Nach dem Plan der Stadt sollen insgesamt knapp 100 Erlen, Weiden und Eschen entlang des Ufers gefällt werden, weil sie, so die Stadt, zu nah an der Uferkrone des Kanals liegen.

Stadt: Bäume müssen weg, um Überflutung zu vermeiden

Die Argumentation der Stadt lautet: Bei einem Sturm könnten die gesunden, aber zum Teil jahrzehntealten Bäume umstürzen, ein Loch in den Damm reißen und so eine Überflutung des angrenzenden Wohnviertels verursachen, da der Wasserspiegel an dieser Stelle in einem künstlichen Bett rund 1,50 Meter über dem Niveau der Bebauung liegt. Die Stadt stützt sich dabei auf Vorgaben des Wasserwirtschaftsamts und Gutachter. Knapp 40 Bäume wurden vergangene Woche bereits gefällt.

Auch Stadträte reagieren

Der Freie Wähler-Stadtrat Volker Schafitel will eine einstweilige Verfügung gegen die Fällung der noch stehenden Bäume erwirken, wie er vergangene Woche ankündigte. Teile der CSU-Fraktion und der SPD im Augsburger Rathaus plädieren für eine "Wiederbepflanzung unter Einhaltung notwendiger Sicherheitsabstände zu dem Gewässer" entlang des Kanals, samt einer Bürgerbeteiligung.