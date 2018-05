Augenzeugen berichten Wie die Menschen in Aichach das Zugunglück erlebten

Zwei Menschen sind am Montagabend bei dem Zugunglück in Aichach ums Leben gekommen, 14 wurden verletzt. Einsatzkräfte und Anwohner leisteten schnelle Hilfe, Politiker äußern ihr Mitgefühl. Kritik wurde am Krisenmanagement der Bahn laut.

Von: Von Andreas Herz, Judith Zacher und Fabian Herrmann