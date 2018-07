Bewohner evakuiert Weltkriegsgranate in Leipheim kontrolliert gesprengt

Ein Granate aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Samstagvormittag in Leipheim im Landkreis Günzburg kontrolliert gesprengt worden. Das Kampfmittel war am Freitagabend bei Baggerarbeiten gefunden worden.

Arbeiter hatten die Granate bei der Reparatur einer Stromleitung unter der Erde entdeckt. Nach dem Fund des Blindgängers wurden die Grabungsarbeiten sofort eingestellt. Ein Experte vom Kampfmittelräumdienst begutachtete den Fund. Da der Abtransport nicht möglich war, entschloß er sich für eine kontrollierte Sprengung.

"Panzerbrechendes Geschoß"

Bei dem Fund handelte es sich laut einem Fachmann um ein Geschoß einer sogenannten Bazooka, also einer panzerbrechenden Waffe. Für die Sprengung mussten am Vormittag in einem Radius von 100 Metern sämtliche Straßen gesperrt werden. In einem begrenzten Umfang waren auch Evakuierungen notwendig. Auch drei Wohnhäuser waren laut Polizei betroffen. Deren Bewohner mussten die Häuser verlassen.

Alles verlief nach Plan

Das Geschoß wurde zu einem nahegelegenen Sportplatz gebracht und dort gesprengt. Den Informationen zufolge verlief die Aktion ohne Zwischenfälle. Es wurden weder Personen verletzt, noch Sachen beschädigt. Kurz vor Mittag war die Sprengung abgeschlossen.