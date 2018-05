Von Spaziergängerin entdeckt Wasserleiche aus der Wertach in Augsburg geborgen

In der Nähe des Augsburger Plärrergeländes ist am Morgen eine Wasserleiche aus der Wertach geborgen worden. Offenbar handelt es sich um einen 77-jährigen Mann, der gestern vermisst gemeldet worden war.

Wie die Polizei mitteilt, fand eine Spaziergängerin gegen 9.30 Uhr einen toten Mann in der Nähe des Augsburger Plärrergeländes in der Wertach. Laut Polizei handelt es sich um einen 77-Jährigen, der gestern gegen 17 Uhr aus einem Seniorenheim in Augsburg-Oberhausen vermisst gemeldet wurde.

Großaufgebot an der Wertach

Ein Großaufgebot von Feuerwehr, Polizei und Rettungskräften war im Einsatz. Auch ein Rettungshubschrauber landete. Polizeibeamte konnten jedoch nur noch die Leiche bergen.

Polizei: Bislang keine Hinweise auf Fremdverschulden

Die Kriminalpolizei ermittelt; das ist übliche Vorgehen in solchen Fällen. Möglicherweise wird eine Obduktion angeordnet, um die genauen Todesumstände zu klären. Derzeit gebe es aber keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden am Tod des Seniors, so die Polizei.