Die Sommerzeit ist zurück Was tun, wenn die Zeitumstellung Kindern Probleme macht?

"Man könnt jetzt in der Woche davor sagen: Ok, jeden Tag 10 Minuten früher ins Bett und das schön systematisch, dann haben wir am Ende die Stunde gespart. Funktioniert aber deshalb nicht, weil wir noch weitere Taktgeber haben: Wir haben die Öffnungszeiten der Kindertagesstätten, wann die Tram fährt, wann‘s was zum Essen gibt, das heißt man müsste den ganzen Tag takten und nicht nur diese zehn Minuten früher ins Bett. Wenn wir sagen 'Oh morgen muss ich früh raus', dann geh ich heute früher ins Bett, dann liegt man erstmal wach im Bett, das heißt man muss den ganzen Tag verschieben und das funktioniert nicht im Alltag."