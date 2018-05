Burgau im Landkreis Günzburg Vandalismus, Einbrüche und Diebstähle - Jugendliche im Verdacht

Mehrere Jugendliche sind laut Polizei dringend tatverdächtig: Sie sollen in die Mittelschule Burgau eingebrochen sein und dort viel zerstört haben. Einige der Jugendlichen sollen außerdem noch an anderen Einbrüchen beteiligt gewesen sein.

Laut Polizei stiegen fünf Jugendliche in der Nacht vom 4. auf 5. Mai, allesamt Schüler der Schule, über ein Fenster in die Mittelschule Burgau ein. Dort besprühten sie ein Treppenhaus mit Farbe, beschädigten Inventar der Schulküche sowie PC Bildschirme und entwendeten einen Laptop sowie Bargeld.

10.000 Euro Sachschaden in der Mittelschule

Der im Schulhaus wohnende Hausmeister alarmierte die Polizei, welche die Jugendlichen vor Ort zwar nicht mehr antreffen, aber aufgrund gewonnener Erkenntnisse im Nachgang ermitteln konnte. Die Jugendlichen richteten einen geschätzten Sachschaden von mindestens 10.000 Euro an.

Einbruch in Imbissstand und Tabakladen in Burgau

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei Burgau ergaben nun, dass die fünf Schüler in unterschiedlicher Beteiligung außerdem im dringenden Tatverdacht stehen, nicht nur in die Mittelschule eingebrochen zu sein, sondern auch Einbrüche in einen Imbissstand in Günzburg sowie einen Tabakladen in Burgau verübt zu haben. Dabei wurden Zigaretten, Tabak, Shishas und E-Zigaretten entwendet. Die Höhe der Tatbeute steht noch nicht fest, der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro.

Jugendliche geben Diebstahl-Tipps

Da einer der Schüler im Tabakgeschäft einen Tresor stehen sah, gab er diese Beobachtung als "Tipp" an eine andere Gruppe weiter. Da der Tresor jedoch zu groß und schwer für den Abtransport war, steckten die Tatverdächtigen lediglich Zigaretten und E-Zigaretten ein und verließ den Laden. Auch diese Personengruppe konnte die Polizei Burgau nun ermitteln.

Einbrüche in mehrere Geschäfte - nicht nur in Burgau

Bei den Einbrechern handelt es sich laut Polizei um junge Männer im Alter von 17 bis 21 Jahren. Sie sollen in unterschiedlicher Besetzung und Beteiligung bei Einbrüchen zusammengewirkt haben. Die vier Personen stehen im dringenden Tatverdacht, Einbrüche in ein Friseurgeschäft, das Tennisheim, ein Sonnenstudio und einer Autowaschstraße in Burgau verübt zu haben. Ferner werden ihnen Einbruchsversuche in Thannhausen und Burtenbach zur Last gelegt. Der entstandene Beute- und Sachschaden beläuft sich auch hier auf mindestens 10.000 Euro.