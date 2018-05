Pfingstferien Zwischenbilanz Urlaub im Allgäu: Tourismus-Branche ist zufrieden

Wandern, Radeln, Wellness - so mancher Tourist macht offenbar lieber im Allgäu Urlaub als am Strand. Zur Halbzeit der Pfingstferien sind die Hoteliers und Tourismusbetriebe im Allgäu weitgehend zufrieden mit dem bisherigen Verlauf.

Gleichgültig in welcher Gemeinde man sich erkundigt - die Stimmung dort ist gut, was die Gästezahlen betrifft. In Oberstdorf heißt es, die Pfingstferien sind sehr gut angelaufen, bei den Übernachtungszahlen für den gesamten Mai zeichne sich ein sehr gutes Ergebnis ab.

Viele Gäste in Schwangau und in Oy-Mittelberg

Ähnlich lautet die Antwort in Schwangau. Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen sind gut gebucht, und nachdem der Schnee weiter auf dem Rückzug ist, kommen auch Wanderer in der zweiten Ferienwoche auf ihre Kosten. Aus Oy-Mittelberg heißt es: super-klasse, viele Gäste am Ort.

Nesselwang: Im Mai läuft das Geschäft nicht so gut wie im Juni

In Nesselwang haben sich zwar auch etliche Urlauber eingefunden, dort sieht man die Pfingstferien im Mai aber mit gemischten Gefühlen. Im Mai kämen immer weniger Feriengäste als im Juni. Trotzdem schaut es in diesem Jahr ganz gut aus. Der Juni werde ein guter Monat für spontane Urlauber, glauben die Touristiker. Ein Monat ohne Feiertage, aber dafür mit einer Fußball-WM - aber die verbringen die meisten lieber daheim.