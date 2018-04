Pressekonferenz in der Staatskanzlei Umstrittene Skischaukel am Riedberger Horn wird nicht gebaut

Bayerns Ministerpräsident Söder hat entschieden: Die Skischaukel am Riedberger Horn im Allgäu wird nicht gebaut - zumindest nicht in den nächsten zehn Jahren. Stattdessen will die Staatsregierung viel Geld für umweltfreundlichen Tourismus ausgeben und vorhandene Lifte modernisieren.

Der umstrittene Verbindungslift am Riedberger Horn wird erst mal nicht gebaut. "Auf die Skischaukel wird verzichtet, für mindestens zehn Jahre", sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am späten Vormittag in München. Zuvor hatte er mit den Bürgermeistern der betroffenen Gemeinden Balderschwang und Obermaiselstein und mit dem Oberallgäuer Landrat Anton Klotz (ebenfalls CSU) über das überraschende Aus des Projektes beraten.

Söder: "Das Ziel: Ruhe und Frieden am Riedberger Horn"

Statt der Skischaukel soll nun am Riedberger Horn für rund 20 Millionen Euro ein neues, naturnahes Tourismuskonzept entstehen. Söder sagte wörtlich: "Unser Ziel war es, wieder Ruhe und Frieden am Riedberger Horn zu schaffen." Außerdem sollen ihm zufolge bestehende Liftanlagen modernisiert und so der Wintersport weiter stark gefördert werden.

Konkret plant Söder mehrere Maßnahmen. Unter anderem soll ein neues "Zentrum Naturerlebnis Alpin am Riedberger Horn" gebaut werden – vergleichbar mit dem Haus der Berge in Berchtesgaden. Außerdem soll die Mobilität durch Elektrobusverbindungen zwischen den Skigebieten verbessert werden; auch die Digitalisierung in der Region werde vorangetrieben. Die Strahlkraft des Projekts wird Söders Prognose zufolge weit über die beiden Gemeinden hinaus gehen und das gesamte Allgäu touristisch verstärken.

Ministerpräsident wollte kein "Disneyland im Schnee"

Söder sprach davon, eine Gegenposition zu den Wintersportorten in Österreich aufzubauen. Dort sei alles ein bisschen "Disneyland im Schnee". Nun setze man einen bewussten Gegenpunkt dazu. Der neue bayerische Regierungschef will mit dieser Entscheidung einen "Schlussstrich unter die politisch aufgeregte Debatte" setzen und spricht von einem "großen Schritt nach vorne".

Die beteiligten Bürgermeister der schwäbischen Gemeinden und der Landrat äußerten sich zufrieden über die Entscheidung und dankten Söder. Dieser habe den "Gordischen Knoten" gelöst, sagte Balderschwangs Bürgermeister.

Am 1787 Meter hohen Riedberger Horn wollten bisher die Gemeinden Balderschwang und Obermaiselstein eine neue Bergbahn bauen, um die Skigebiete miteinander zu verbinden. Dazu wurde eigens der Landesentwicklungsplan geändert. Das Aus für die Skischaukel hatte sich zwar in den vergangenen Tagen angedeutet, kommt aber im Gesamtrückblick dennoch überraschend - auch weil sich Söder als Heimatminister einst für das Großprojekt ausgesprochen hatte.

Ein Erfolg für die Umweltschützer

Unter einer Skischaukel wird die Verbindung zweier benachbarter Wintersportgebiete verstanden. Die Ski- und Snowboardfahrer können dann nach Belieben von einer Pistenregion in die andere wechseln, also hin und her schaukeln. Befürworter der schwäbischen Skischaukel meinten, die Region müsse sich mit dem Projekt für den Wettbewerb insbesondere mit österreichischen Skigebieten wappnen müsse. Kritiker hatten die Risiken für den Umwelt- und Naturschutz hervorgehoben. Sie dürften die jetzige Entscheidung als großen Erfolg feiern.