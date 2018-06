Absturz bei Klettertour Tödlicher Bergunfall - 26-Jähriger stirbt am Tegelberg

Der 26-jährige Bergsteiger ist gestern Mittag (10.6.18) am sogenannten "Tegelbergsteig" 150 Meter in die Tiefe gestürzt und noch an der Unfallstelle gestorben. Zeugen hatten beobachtet, wie es am Berg kurz zuvor zu einem Stau von mehreren Personen gekommen sei.

Ursache für den Bergunfall trotz Zeugenaussagen unklar

Als sich dieser Stau auflöste und der junge Mann weitergehen wollte, stürzte er aus bislang ungeklärter Ursache ab. Laut Polizei kann ein Fremdverschulden nach bisherigen Ermittlungen ausgeschlossen werden. Die Bergwacht Füssen, Kaufbeuren und Steingaden, sowie Beamte der Alpinen Einsatzgruppe und der Polizeihubschrauber waren im Einsatz.