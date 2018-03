Nach Dillinger Urteil Staatsanwalt ficht Freisprüche für Netzwerk Embryonenspende möglicherweise an

Die Staatsanwaltschaft Augsburg prüft, ob sie gegen den Freispruch für drei Vorstandsmitglieder des Netzwerks Embryonenspende vorgehen soll. Der Vorsitzende Richter am Dillinger Amtsgericht hatte dies in seinem Urteil sogar empfohlen.

Angeklagt waren zwei Reproduktionsmediziner aus München und Regensburg sowie ein Vorstandsmitglied aus Höchstädt. Ein weiteres Mitglied, eine Rechtswissenschaftsprofessorin, die beratend für den Verein tätig war, war erkrankt. Ihr Prozess wurde deshalb abgetrennt.

33 Fälle zur Last gelegt

Die Staatsanwaltschaft Augsburg legte den Angeklagten zur Last, in den Jahren 2014 und 2015 in insgesamt 33 Fällen kryokonservierte Zellen, die aus Kinderwunschbehandlungen "übrig" geblieben waren, an Empfängerpaare vermittelt und den Frauen eingepflanzt zu haben.

Die Angeklagten hatten sich jedoch vor Aufnahme ihrer Tätigkeit umfassend informiert, unter anderem bei der Landes- und Bundesregierung, sowie dem Deutschen Ethikrat und einer führenden Rechtswissenschaftsprofessorin (hier handelt es sich um die Mitangeklagte) Alle hatten ihnen bestätigt, ihr Tun sei rechtens.

Richter: Zwar Verstoß gegen das Embryonenschutzgesetz, aber ...

Das Gericht sieht dies im Lichte jüngster Entscheidungen der obergerichtlichen und höchstrichterlichen Rechtsprechung aus den Jahren 2016 und 2017 zwar grundsätzlich anders und wertet die angeklagten Taten als Verstoß gegen das Embryonenschutzgesetz. Den drei Angeklagten im konkreten Fall könne jedoch nicht der Vorwurf gemacht werden, dies zum damaligen Zeitpunkt bereits gewusst zu haben, so der Vorsitzende Richter. Sie hätten ja nicht gewusst, dass sie möglicherweise etwas Illegales taten. Die drei Angeklagten wurden daher freigesprochen. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig.

Ein Woche Zeit für sogenannte Sprungrevision

Die Staatsanwaltschaft will prüfen, ob sie gegen den Freispruch Sprungrevision einlegt. Dabei gelangt der Rechtsstreit direkt zum letztinstanzlichen Gericht, was in diesem Fall das Oberlandesgericht wäre.

Der Vorsitzende Richter hatte die Staatsanwaltschaft geradezu dazu ermuntert, da die Frage, ob Eizellen in diesem Stadium vermittelt werden dürfen, einer juristischen Klärung einer höheren Instanz bedürfe. Auch die Politik in Berlin ist aus Sicht des Richters gefordert. Die Staatsanwaltschaft hat eine Woche Zeit, sich zu entscheiden.