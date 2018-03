Weltverbrauchertag Schwäbische Tipps zum Energiesparen

70 Prozent der Energie geht zuhause beim Heizen drauf. Richtiges Lüften hilft beim Energiesparen: kurzes Stoßlüften statt lange gekippter Fenster. Oder: Thermostat um 1 Grad heruntergedreht spart sechs Prozent an Heizkosten. Ansonsten rät die Verbraucherzentrale Kempten: Stand-by-Modus bei elektronischen Geräten so oft wie möglich vermeiden und die Wäsche weniger heiß waschen: 95-Grad-Waschgänge sind meistens überflüssig, wer mit niedrigeren Temperaturen wäscht, kann bis zu 40 Prozent Strom sparen.

Mehr oder weniger naheliegende Verbrauchertipps

Bei einer kleinen Umfrage in Augsburg erklärten die Befragten, wie sie versuchen, Strom und generell Energie zu sparen. Manche zeigten sich durchaus erfinderisch.

"Wenn Sie sich einen Kuchen warm machen wollen, erhitzen Sie eine Bratpfanne, dann vom Herd nehmen, Kuchen reinlegen, Deckel drauf. Fertig. - In den Wasserkocher nur soviel Wasser einfüllen, wie man zum Beispiel fürs Teekochen braucht." Antworten einer Umfrage in Augsburg

Andere setzen auf LED-Lampen in der Wohnung. Oder auf ausschaltbare Stromsteckerleisten. Oder auf langes Schlafen am Morgen und frühes Zubettgehen am Abend, auch das spare Energie.

Zum 40-jährigen Bestehen: kostenlose Energieberatung

Am 23. März bietet die Kemptener Verbraucherzentrale zum 40-jährigen Bestehen eine kostenlose Energieberatung an. Und für alle Verbraucherzentralen gilt: Wer heute 40 wird, der kann sich in der Verbraucherzentrale in seiner Nähe einen Gutschein abholen für eine kostenlose stationäre Energieberatung zuhause.