Streit zwischen Jung und Alt Schwäbische CSU entscheidet über Landtagswahl-Liste

Wer darf vorne stehen auf der CSU-Landtagswahl-Liste, die Jungen oder die Alten? So manches junge CSU-Mitglied hat nur dann ein Chance in den Landtag zu kommen, wenn es vorne auf der Liste steht. Am Samstag, 21.4, treffen die Delegierten die Entscheidung.