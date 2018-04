Gerichtsprozess "Reichsbürger" gestehen Immobilien-Betrug

Das Geständnis kam überraschend: Die drei Angeklagten haben am Vormittag die gegen sie erhobenen Vorwürfe des gewerbsmäßigen Betrugs eingeräumt. Die Männer aus dem Landkreis Dillingen haben vor dem Amtsgericht gestanden, zehn Immobilienbesitzer um eine Gesamtsumme von fast 124.000 Euro gebracht zu haben.

Missachtung gegenüber den Richtern

Während der Gerichtsverhandlung zeigten sie immer wieder deutlich ihre Missachtung gegenüber der Rechtsprechung, die typisch für die sogenannte Reichsbürgerbewegung ist. Deren Mitglieder erkennen die Bundesrepublik nicht als Staat an, wie einer der Angeklagten deutlich machte, als ihm die Staatsanwaltschaft ein Geständnis nahelegte:

"Erklären sie erstmal für welchen Staat sie arbeiten." Angeklagter 'Reichsbürger' zum Staatsanwalt.

Anklage: Mit Angst vor Immobilienverlust gespielt

"Beim Untergang der Bundesrepublik Deutschland könnten Immobilienbesitzer ihr Eigentum verlieren", behaupteten die Männer. Der Anklage zufolge sollen sie ihren Opfern eingeredet haben, dass laut einem sogenannten Alliiertengesetz "kein Deutscher Wohneigentum" besitzen könne. Falls die Bundesrepublik unterginge, würden die Opfer entsprechend ihren Besitz verlieren. Das ließe sich aber verhindern und zwar gegen die Zahlung einer Schutzgebühr, zu der die Angeklagten zehn Eigentümer überredet hatten.

Schutzgebühr und Geldeintreiber

In einem Fall hatten sie dafür sogar ausländische Geldeintreiber engagiert. Laut Staatsanwaltschaft zahlten die Besitzer für jede ihrer Immobilien bis zu 8.000 Euro, was für die Anklage einen klaren Fall von gewerbsmäßigem Betrug darstellt. Das Gericht stellte den Angeklagten Bewährungsstrafen, sowie im Fall des Hauptangeklagten eine Höchststrafe von drei Jahren und sechs Monaten in Aussicht. Der Prozess wird am 2. Mai fortgesetzt.