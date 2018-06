Vergewaltigung und Mord Prozess um Tote aus Weißensberg wird fortgesetzt

Am Landgericht Kempten wird heute der Prozess wegen Mordes gegen einen 35-jährigen Serben fortgesetzt. Der Mann soll die Nachbarin seiner Ex-Freundin in Weißensberg im Landkreis Lindau vergewaltigt und in ihrer Badewanne ertränkt haben. Am heutigen dritten Verhandlungstag könnte auch schon ein Urteil fallen.

Von: Rupert Waldmüller