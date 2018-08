Keine Straftaten Polizei findet im Ankerzentrum Donauwörth Messer in Zimmern

Die Polizei hat wegen eines Hinweises das Ankerzentrum in Donauwörth nach gefährlichen Gegenständen durchsucht, dabei fand sie in mehreren Zimmern der Flüchtlinge Messer, die aber laut Polizei keinen Straftatbestand erfüllen.

Die Messer auf den Zimmern der Flüchtlinge - darunter Küchenmesser - erfüllen zwar keinen Straftatbestand, verstoßen aber gegen die Hausordnung und stellen grundsätzlich eine Gefahr da, wie die Polizei Schwaben Nord twitterte. Die gefundenen Messer unterliegen keinem Waffengesetz, betonte die Polizei gegenüber dem BR.

Einige Flüchtlinge wurden in eine andere Einrichtung gebracht

Bei der Durchsuchung hat die Polizei Schwaben Nord mehrere Bewohner des Ankerzentrums in Donauwörth in andere Einrichtungen gebracht. Auf Twitter heißt es dazu: "Da vier Bewohner zuletzt mit negativem Verhalten auf andere Bewohner und das Personal eingewirkt haben, werden diese aktuell - nach Entscheidung der Regierung von Schwaben - durch uns zu Gemeinschaftsunterkünften gebracht."

Hunderte Polizisten in Ankerzentrum in Donauwörth

Rund 250 Polizisten haben am Freitagmorgen (3.8.) das Ankerzentrum in Donauwörth nach gefährlichen Gegenständen durchsucht. Es gab laut Polizei konkrete Hinweise, dass Bewohner aus Gambia solche Gegenstände in ihren Zimmern deponierten.