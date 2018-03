Der Frühling kann kommen Blumen, Ostereier und der Osterhase auf dem Gundelfinger Ostermarkt

Jetzt kann es Frühling werden: In Gundelfingen findet am Wochenende auf der Bleicheinsel der 27. Ostereiermarkt statt. Veranstalter ist die Katholische Pfarrgemeinde St. Martin, der Erlös geht in den Topf zur Sanierung des Kirchendachs.

Von: Barbara Leinfelder