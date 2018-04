Tödlicher Unfall bei Dasing OLG entscheidet über Klage der Eltern

Der Unfall war schwer, der Ausgang tragisch: Im Sommer 2015 kam die 24-Jährige auf der A8 bei Dasing von der Autobahn ab und landete mit ihrem Wagen in der Böschung. Sie verblutete im Autowrack, ein Spaziergänger fand ihre Leiche am nächsten Morgen. Die Eltern sind deshalb überzeugt: Die Rettungskräfte haben Fehler begangen, sie verklagten den Freistaat auf ein Schmerzensgeld von 25.000 Euro. Das Oberlandesgericht München muss heute in zweiter Instanz über die Klage entscheiden.

Richter am OLG meldet Zweifel an

Die erste Klage vor dem Augsburger Landgericht wurde abgewiesen, die Eltern gingen in Berufung. Zu klären ist unter anderem die Frage, ob die Rettungskräfte nicht gründlich genug nach der verunglückten Frau gesucht haben. Und vor allem: War es falsch, dass die Einsatzzentrale einem Unfallzeugen erlaubt hat, den Unfallort zu verlassen, bevor Polizei und Rettungsdienst dort eintrafen?

Schon in der ersten Verhandlung Mitte März hat sich jedoch angedeutet: Das Oberlandesgericht München wird die Berufungsklage wahrscheinlich abweisen. Der Richter ließ durchblicken, dass er nicht glaubt, dass der Beamte in der Notrufzentrale seine Pflicht verletzt habe. Man habe davon ausgehen können, dass die Rettungskräfte auch ohne Hilfe des Zeugen die Unfallstelle und den Wagen der Frau finden, hieß es damals.